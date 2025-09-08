CHP'li vekiller Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu

Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin onlarca polis eşliğinde parti binasına girdi. Protestoculara yönelik yoğun biber gazı müdahalesi altında binaya giren Tekin basın odasında gazetecilere açıklama yaparken makam odasının önünde ise CHP'li vekiller ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin yerine atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, il binasına girdi.

BASIN ODASINA GİREBİLDİ

Yoğun biber gazı müdahalesi altında CHP İstanbul İl Binası içinde bulunan basın odasına kadar ilerleyebilen Tekin burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

MAKAM ODASINA BARİKAT KURULDU

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında basın mensupları binadan dışarı çıkarılırken Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Onlarca polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesi sonrasında binaya giren Gürsel Tekin'e yönelik tepkiler gitgide büyürken, bina içinden servis edilen fotoğraflar büyük ses getirdi.

ODAYA GİRMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Makam odasındaki vekillerin kanepe ve masaları kapı önüne kadar taşıyarak barikat kurdukları, Tekin'in polis eşliğinde buraya girmesine engel olmaya çalıştıkları görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Akahpenin qehpesi gürsel tekin

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme88
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan:

Olayı şikayet eden chp, kayyum olarak onu gösteren chp, adam chp li ama suçlu akp öyle mi? chp her haltı yesin kendi içinde birbirine düşsün ama suçlu başkası yaw he he

yanıt16
yanıt3
Haber Yorumlarıdertli olan:

o evladı kendi içinizdeki koltuk kavgası hrzlar

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıEyüp Aynali:

Gürsel tekinin akpli olduguna inanmam daa.. Senin ekonun trolu olduguna inanırım

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Şaka gibi bir yapılaşma kendi adamlarına bile tahammülleri yok korkunun ecele faydası yok papazoğlu sen cumhurbaşkanı olamayacaksın hepsi senin başının altından çıkıyor partinin düştüğü hale bak

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Babanın papaz olduğunu söylemeseydin

yanıt15
yanıt30
Haber Yorumlarıahmet zengin:

Mustafa ne tür insansın bilelim

yanıt10
yanıt13
Haber YorumlarıAlihaydar Gündoğan:

adım adım diktatörlük geliyor yarın birgün aynısı akp ye yapılır umutmamak lazım adalet herkeze lazım polis zoruyla kendi adamını rakip partinin binasına sokmak dogru değil

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

.ahpe içerden olunca kilit tutmazmış tarih seni unutmayacak

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
