CHP'li vekiller Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin yerine atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, il binasına girdi.

BASIN ODASINA GİREBİLDİ

Yoğun biber gazı müdahalesi altında CHP İstanbul İl Binası içinde bulunan basın odasına kadar ilerleyebilen Tekin burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

MAKAM ODASINA BARİKAT KURULDU

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında basın mensupları binadan dışarı çıkarılırken Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Onlarca polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesi sonrasında binaya giren Gürsel Tekin'e yönelik tepkiler gitgide büyürken, bina içinden servis edilen fotoğraflar büyük ses getirdi.

ODAYA GİRMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Makam odasındaki vekillerin kanepe ve masaları kapı önüne kadar taşıyarak barikat kurdukları, Tekin'in polis eşliğinde buraya girmesine engel olmaya çalıştıkları görüldü.