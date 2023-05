CHP'li Torun'un Ünye'de sohbet ettiği kadın: 'Oyum Kılıçdaroğlu'na, her ne olursa olsun'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de seçim çalışmalarına devam ederken bir kadın, 'Ben bir insanı devletin başına getiriyorsam çocuğumun her konudaki eksiğini gidermek zorundasın. 'Yol yaptım, köprü yaptım' demeyle bu ülkenin eksiği gitmiyor. Neden biz sütümüzü, peynirimizi uygun paraya alamıyoruz? Neden biz dış devletten et alıp yiyeceğiz? Neden çiftçimizi kalkındırmayalım? Onun için oyum Kılıçdaroğlu'na, her ne olursa olsun. Allah'ımdan temennim, 20 gün sonra bir 'oh' diyeceğim' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu'nun Ünye ilçesinde sohbet ettiği kadın, "Ben bir insanı devletin başına getiriyorsam çocuğumun her konudaki eksiğini gidermek zorundasın. 'Yol yaptım, köprü yaptım' demeyle bu ülkenin eksiği gitmiyor. Neden biz sütümüzü, peynirimizi uygun paraya alamıyoruz? Neden biz dış devletten et alıp yiyeceğiz? Neden çiftçimizi kalkındırmayalım? Onun için oyum Kılıçdaroğlu'na, her ne olursa olsun. Allah'ımdan temennim, 20 gün sonra bir 'oh' diyeceğim" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, seçim çalışmalarını dün Ünye'de sürdürdü. Torun, Ünye'de esnafı ziyaret etti ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Torun'un sohbet ettiği Ünyeli bir kadın şunları söyledi:

"BU SEÇİM OYUNU KULLANIRKEN ÖNCE MUHASEBEYİ YAPMAK LAZIM"

"Oyum Kılıçdaroğlu'na. Yeter artık, bitti. Bizim yetenekli, başarılı öğrencilerimiz neden yurt dışını tercih etsinler? Çocuklarımız için güzel bir gelecek neden olmasın? Aynı elbise her gün giyilir mi? Aynı tabaktaki et yemeği her gün yenir mi? 20 senedir yeter. Dış ülkelerden bakliyat almak yerine neden bizim arazilerimiz ekilip çiftçimizi kalkındırmak için bunlar yapılmıyor? Neden ben Erdoğan'ı seçeyim? Dış ülkeden bir kilo bakliyat 20 liraya geliyorsa neden ben onu Türkiye'de 30 liraya alayım? Türkiye'de ekilsin, onu ben 15 liraya alayım. Bu seçim oyunu kullanırken önce muhasebeyi yapmak lazım.

Kılıçdaroğlu seccadeye basmış. Namaz kılınıyorsa bu, Allah ile kulun arasında olmalı. Ben namazımı kılıyorum, camiye gidiyorum. Bu asla insanlara gösterilmemeli. O, Allah ile kulun arasında. Ben inanıyorum ama senin inanman Allah'a kalmış, inançlı olman, olmaman. Kılıçdaroğlu seccadeye basmış. Ne olmuş? Yani bunu yadırgamak mı lazım?

"HİÇ PEYNİRİN BAŞINA GİDİP DE FİYATINI OKUYUP DÖNEN ZENGİN OLDU MU"

Hiç peynirin başına gidip de fiyatını okuyup dönen zengin oldu mu? Gariban çocukları vatanımızı savunup şehit düşerken hangi milletvekilinin, hangi başbakanın, hangi cumhurbaşkanının… Neden orada savaşmıyorlar, ülkemizi savunmuyorlar. Biz, o garibanların yüzünden yatıp rahat uyuyoruz. Ama parası olan, çocuğuna askerliği parayla yaptırıyor. Yan gelip yatıyor. Hak değil mi bunlar?

"OYUM KILIÇDAROĞLU'NA, HER NE OLURSA OLSUN. ALLAH'IMDAN TEMENNİM, 20 GÜN SONRA BİR 'OH' DİYECEĞİM"

Ben bir insanı devletin başına getiriyorsam çocuğumun her konudaki eksiğini gidermek zorundasın. Köprü yapmış. Geçiyor muyum köprüden? Geçmiyorum. Neden vergi ödüyorum? 'Yol yaptım, köprü yaptım' demeyle bu ülkenin eksiği gitmiyor. Neden biz sütümüzü, peynirimizi uygun paraya alamıyoruz? Neden biz dış devletten et alıp yiyeceğiz? Neden çiftçimizi kalkındırmayalım? Onun için oyum Kılıçdaroğlu'na, her ne olursa olsun. Allah'ımdan temennim, 20 gün sonra bir 'oh' diyeceğim."

Ordulu kadının konuşması çevredekilerden alkış alırken CHP'li Torun da kadının elini öperek açıklamaları için teşekkür etti.