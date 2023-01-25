CHP'li Torun: Kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Kanunu' ile mahalle statüsüne alınan, çeşitli vergilerden muaf tutulan yerleşim yerlerine tanınan avantajın 2023'te bittiğini belirterek, "Dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere...
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Kanunu' ile mahalle statüsüne alınan, çeşitli vergilerden muaf tutulan yerleşim yerlerine tanınan avantajın 2023'te bittiğini belirterek, "Dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bir kanun teklifi hazırlamış. Teklifi inceleyeceğiz, eksikler varsa gereken katkıyı samimiyetle yapacağız" dedi.
CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun, iktidarın CHP'li belediyelerin hizmet vermesini engellediğini öne sürerek, "Belediyelerin yetkilerini, torba yasalarla kararnamelerle ve genelgelerle ellerinden alıp merkezi yönetime aktarıyorlar. Belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin yüzde 90'ından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince, 3'üncü aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.'DEVLETİN SAYGINLIĞINI LEKELEDİLER' İçişleri Bakanlığı'nda CHP'li belediyeler için birim kurulduğunu söyleyen Torun, "'CHP'li belediyelere gidin ve bir suç bulun, bulamıyorsanız da uydurun' diyorlar. Herkesin bilmesi lazım. Şu anda belediyelerimize karşı izlenen politikanın adı, politik bir terördür. Koca İçişleri Bakanlığı'nı, fotoroman bir bakanın elinde oyuncak ettiler. Devletin saygınlığını, itibarını lekelediler. Adalet dağıtması gereken mahkemeleri, utanç salonları haline getirdiler. Belediyelerimize FETÖ taktikleriyle tuzak kuran Süleyman Soylu ne diyor? 'Biz FETÖ'nün makalesini okumadık' diyor. Bırakın makale okumayı, FETÖ'nün tedrisatından geçenlere söylüyoruz. Kurduğunuz her tuzak, bu milletin vicdanında bozulmuştur, bundan sonra da bozulacak. O koltuklarda oturduğunuz için sizi alkışlayanlara aldanmayın. İlk seçimlerden sonra size selam verecek bir kişi bile yanınızda kalmayacak" açıklamasında bulundu.'PROJELERE ONAY YOK'CHP'li belediyelere karşı partizanlık yapıldığını savunan Torun, "Belediyelerimiz tüm bu koca hizmetleri, sadece kendi öz kaynaklarıyla hayata geçiriyor. Onun dışında hiçbir devlet desteği yok. Kamu bankaları kredi dahi vermiyor. Belediyelerimiz büyük projeleri için yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar onaylamıyor. Bugün itibarıyla 4 büyükşehir belediyemizin, toplamda 13 büyük projesinin finansmanı iktidardan bir tek imza bekliyor. Bu projelerin toplam tutarı, 37 milyar 635 milyon lirayı aşmış durumda. Yani şu anda belediyelerimizin 37 milyar 635 milyon liralık kredi anlaşmaları, iktidardan onay alamıyor. Bu projeler arasında neler var? Adana'da hafif raylı sistem projesi var. Muğla'da yenilenebilir enerji ve içme suyu projesi var. İzmir'de Buca, Narlıdere ve Çiğli raylı sistemleri var. İstanbul'da Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, Eyüp Bayrampaşa tramvay hattı gibi 7 büyük proje var" diye konuştu.'SÜREYİ UZATALIM'6360 sayılı 'Büyükşehir Kanunu' ile büyükşehir sınırlarında kalan köy ve beldelerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp mahalleye dönüştürüldüğünü hatırlatan CHP'li Torun, şöyle devam etti: "İlgili yerleşim yerleri bu kanunda çeşitli vergilerden muaf tutulmuş ve su ücretlerinde indirim yapılmıştı. Ancak kanunda tanınan süre 2023 itibarıyla doldu. Avantajların kalıcı olması için de kırsal mahalle düzenlemesi yapılarak belediyelere yetki verilmişti. Ancak görüyoruz ki çok sayıda yerleşim yeri, uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle henüz kırsal mahalle statüsüne geçirilemedi. Ocak ayı itibarıyla vatandaşlarımız ağır bir vergi yükü ve artan su ücretleriyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu konuyu, siyaset kurumunun çözmesi gereken önemli bir sorun olarak görüyoruz. Bu nedenle biz, dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik. Bugün öğrendiğimize göre Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bir kanun teklifi hazırlamış. Bizim de önerdiğimiz bu adımı olumlu buluyoruz. Teklifi inceleyeceğiz, eksikler varsa gereken katkıyı samimiyetle yapacağız."Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanını kabul edeceğini belirterek, görüşmenin amacına ilişkin soru üzerine "Büyükşehir belediye başkanlarımız zaman zaman sayın genel başkanımızı bireysel veya toplu olarak ziyaret ederler. Yaptıkları hizmeti anlatırlar, sorunlarını aktarırlar. Sayın genel başkanımız da kendilerine bu görüşteki görüş ve talimatlarını aktarır. Zaman zaman yapılan ziyaretlerdir" dedi.