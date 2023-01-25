CHP'li Torun: Kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Kanunu' ile mahalle statüsüne alınan, çeşitli vergilerden muaf tutulan yerleşim yerlerine tanınan avantajın 2023'te bittiğini belirterek, "Dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Kanunu' ile mahalle statüsüne alınan, çeşitli vergilerden muaf tutulan yerleşim yerlerine tanınan avantajın 2023'te bittiğini belirterek, "Dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bir kanun teklifi hazırlamış. Teklifi inceleyeceğiz, eksikler varsa gereken katkıyı samimiyetle yapacağız" dedi.

CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun, iktidarın CHP'li belediyelerin hizmet vermesini engellediğini öne sürerek, "Belediyelerin yetkilerini, torba yasalarla kararnamelerle ve genelgelerle ellerinden alıp merkezi yönetime aktarıyorlar. Belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin yüzde 90'ından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince, 3'üncü aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.