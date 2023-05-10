CHP'li Tezcan: Kasap ve peynirciler kuyumcu gibi fiyatlara bakıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Karacasu'da "Ete, süte, peynire yanaşmak mümkün değil. El yakıyor. Kasap dükkanlarıyla, peynirci dükkanları sarraf dükkanı gibi olmuş. Sarraf gibi kuyumcu gibi fiyatlara baktığın zaman. Kasaba mı girdim, peynirciye mi girdim, sarrafa mı girdim kafan karışıyor. Gramla alışveriş başlamış. Bu düzeni sona erdireceğiz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Karacasu'da vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, iktidara geldiklerinde yapacakları çalışmaları anlattı. Tezcan, pazar ziyareti de gerçekleştirerek esnafın sorunlarını dinledi, sohbet etti. İlçe meydanındaki kahvehanede vatandaşlara hitap eden Tezcan'a CHP İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, Kadın Kolları Başkanı Pınar Üvez, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Gencay, parti yönetimi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz eşlik etti.

"KURBANDA EMEKLİYE 15 BİN LİRA"

Bülent Tezcan şunları söyledi:

"CHP ve Millet İttifakı'nın bileşenleri de Parlamento'da çoğunluğu sağlayacak. Bakın ondan sonra ne olacak. Hani sana söz diyor ya Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, 'sana söz' diyor ya inşallah 13. Cumhurbaşkanımız emekliler yoksulluktan kurtulacak. Bir kere Kurban Bayramı geliyor önümüzde. Bizim projemizdir emekliye bayramda iki maaş ikramiye. Bunlar onu kuşa çevirdiler, önce bin lira sonra iki bin lira dediler. Bu bayramda iki bin liraya çıkardılar. Biz diyoruz ki en az asgari ücret. Şimdi bu bayramdan emeklinin 6 bin 500 lira alacağı var, Kurban Bayramı'nda da inşallah biz iktidarız. 8 bin 500 lirada Kurban Bayramı ikramiyesi. Kurban Bayramı'nda emeklilerimiz kartlarını bankamatiğe soktuğunda 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bitmedi daha. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Yazıktır. Emekliyi yeniden çalışmaya mahkum eden düzen emekliye karşı en büyük ayıbı işleyen düzendir.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI KAPSAMINDA ALTIN HESABI AÇACAĞIZ"

Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Yoksul aileler için aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. Aile destekleri sigortasını kapsamında bir altın hesabı açacağız. O ailelerde kadının hesabına her ay bir cumhuriyet altını yatacak. Altın yükselirse o da yükselecek. Yoksulluk bitecek altın günleri gelecek. Bütün yoksul aileler altın günü yaşayacak. Çocuklarımız kreş sıkıntısı yaşamayacak. Her çocuğa kreş imkanı sağlayacağız. Annelere de ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Çocuklara kreşe götürürken, getirirken, gezdirirken anneler herhangi bir bütçe endişesi yaşamayacak. Gençlerimizin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceğiz. Üniversiteye gönderdiğimiz evlatlarımız ev mi bulurum kiralar ateş pahası, yurtlar yetmiyor, yavrum kış günü ayazda, parkta yattı demeyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek bir yılda yurt sorunu bitecek."

"KASAP VE PEYNİRCİLER KUYUMCUYA DÖNDÜ"

Sosyal konut projelerine de değinen Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kira belini büküyor kiracıların. Öyle bir konut projesi yapacağız ki toplu konut ve destek projesi kiraları yarıya indireceğiz. TOKİ bunların yaptığı gibi artık müteahhit zengin eden yer olmayacak. TOKİ'nin amacı ihtiyaç sahibi yoksullara, evsizlere ev yapmaktır. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak TOKİ, bütün yoksulların ev sorununu çözecek. Evsiz barksız kimse kalmayacak. Şimdi pazarı gezdik. Vatandaşla konuştuk. Ete, süte, peynire yanaşmak mümkün değil. El yakıyor. Kasap dükkanlarıyla, peynirci dükkanları sarraf dükkanı gibi olmuş. Sarraf gibi kuyumcu gibi fiyatlara baktığın zaman. Kasaba mı girdim, peynirciye mi girdim, sarrafa mı girdim kafan karışıyor. Gramla alışveriş başlamış. Bu düzeni sona erdireceğiz. İktidara gelir gelmez özellikle üretimi destekleyip bu konuda yapacağımız destek paketiyle etin, sütün, peynirin fiyatı yarıya inecek. Bu Kılıçdaroğlu'nun sözüdür. Bu 13. Cumhurbaşkanının sözüdür."

300 BİN ATAMA SÖZÜ

Göreve başlar başlamaz 300 bin atama yapacaklarını kaydeden Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın çocuklarımız okuyor, öğretmen oluyor. Atanmadığı için intihar eden gencecik çocuklarımız var. Öğretmen atamamışsınız. Atanamayan değil atanmayan öğretmenler var. Okullarda çocuklar öğretmen bulamaz, öğretmenler okul bulamaz. Atamamışsınız. Bir de ücretli öğretmen diye yüz karası bir sistem. Ücretlisi mi olur öğretmenin. Öğretmen devlet memurudur. Öğretmen örnek kişidir. Kravatını takar elbisesini giyer, geçim derdi olmaz. Öğretmen evlatlarımızın ve bizim geleceğimizdir, milletin ve memleketin geleceğidir. O yüzden öğretmenleri yeni baştan hak ettiği yere getireceğiz. Atanmayan öğretmen sorumuz kalmayacak. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Sadece 100 bin öğretmen değil. 100 bin güvenlik, 100 bin sağlık personeli atayacağız. Sağlıkçılar atama bekliyor, hastanede kuyruklar almış başını gitmiş, 6 ay sonraya randevu veriyorlar. Doktorlar Almanya'ya, Avrupa'ya kaçmaya başlamış. Mevcut Cumhurbaşkanı da kovalamış, giderseniz gidin diye. 13 Cumhurbaşkanı gelecek, kovalanan bütün doktorlar Türkiye'ye geri dönecek. 100 bin sağlık çalışanı atayacağız. Yani neymiş. 100 bin öğretmen, 100 bin sağlık ve 100 bin güvenlik personeli kamuda ilk aşamada yapacağımız atamalar olacak."