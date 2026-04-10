CHP'li Suiçmez, ÇAYKUR'un mevsimlik ziraat mühendislerine yönelik yaş sınırı koşulunu eleştirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (ÇAYKUR) mevsimlik olarak çalıştırılan ziraat mühendislerine yaş sınırı getirildiğini belirterek, "Aynı işi yapan, aynı sorumluluğu paylaşan ve kuruma aynı şartlarla girmiş meslektaşlar arasında yaşa dayalı bir ayrım yapılması çalışma barışını bozacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

ÇAYKUR'un uzun yıllardır mevsimlik olarak ziraat mühendisleriyle çalıştığını belirten Suiçmez, kuruma, sözleşmeli personel olarak geçmek isteyen mühendislere 1 Ocak 2026 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması şartı getirildiğini söyledi.

"Kurumun işleyişini en iyi bilen, yetişmiş mühendis kadrosunun büyük bir kısmının sadece doğum yılı nedeniyle sistem dışı bırakılacağını" ileri süren Suiçmez, "Aynı işi yapan, aynı sorumluluğu paylaşan ve kuruma aynı şartlarla girmiş meslektaşlar arasında yaşa dayalı bir ayrım yapılması çalışma barışını bozacak niteliktedir. Bu adaletsiz ve haksız bariyerin derhal kaldırılması, kıdem, tecrübe ve liyakat esas alınarak adil bir düzenleme yapılması gerekmektedir." diye konuştu.