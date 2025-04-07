Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz'ın CHP'den istifasını e-devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Haftalardır partisiyle ters düşen Yılma'ın ismi AKP'yle anılıyordu. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Yılmaz e-devlet üzerinden partisinden istifa etti.

Umut Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşımda bulunmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalmıştı.

CHP Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki başarmış 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi kazanmıştı.

Umut Yılmaz'ın bundan sonraki süreçte bağımsız mı kalacağı ya da AKP'ye mi geçeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.