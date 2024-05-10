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CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kabe'den atanamayan öğretmenler için video paylaştı. Sarıgül, "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin." ifadelerini kullandı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Kabe'den atanamayan öğretmenler için bir video paylaştı.

KABE'DEN ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN DUA ETTİ

Umre için Suudi Arabistan'da olan Sarıgül, atanamayan öğretmenler için paylaştığı videosunda "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin." dedi.

"TÜM TUŞLARA BASIYORUM BİZİM İÇİN"

Sarıgül'ün videosu kısa sürede sosyal medya çok konuşulanlar arasına girerken bazı kullanıcılar, "Bakandan daha çok düşünüyor bizi", "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Hayri:

Kabeye giderken iyi hal kağıdı gerekmediğine göre herkez gidebiliyor demekki

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