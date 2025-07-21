CHP'li Prof. Dr. Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP'li Prof. Dr. Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı ve Bursa milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, geçirdiği kanser tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Bilecik'e defnedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 25., 26. ve 27. dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 25., 26. ve 27. dönem Bursa Milletvekili Lale Karabıyık (60), tedavi gördüğü Bursa'daki hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi olan Karabıyık için akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Karabıyık'ın cenazesi Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Bilecik'e yola çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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