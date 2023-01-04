CHP'li Öztrak: Nuşirevan Elçi'nin açıklamaları partimizi bağlamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin 'özerklik' açıklamasına ilişkin, "Sayın Genel Başkan'ımızın, Parti Sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimiz dışında her beyan, ancak şahsi görüşleri yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizde gündemde olmadığını anladığım kadarıyla ilgili danışman ifade etmiş" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihracat verilerine ilişkin, "Önceki Cumhurbaşkanlarımızdan, Rahmetli Demirel'in dediği gibi; 'Başarının anası, babası çoktur. Başarısızlık ise öksüz ve yetimdir.' Bu sözün haklılığına, bu hafta 2022 dış ticaret rakamları açıklanırken bir kez daha şahit olduk. Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) topladı. Dış ticaretin 3 kardeşinden birini seçti. Saatler boyunca 254 milyar dolarlık ihracat rakamıyla övündü. 'İhracat rekor kırdı' deyip sahiplendi. Oysa 2022'de sadece ihracat değil; hem ithalat, hem de dış ticaret açığı, Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdı. Ama ihracatı sahiplenen Erdoğan, ne 364 milyar doları aşan ithalatı, ne de 110 milyar doları aşan dış ticaret açığına sahip çıktı. İhracatın nesebi, ne kadar sahih ise ithalatın da dış ticaret açığının da nesebi o kadar sahih. Erdoğan, ihracatı sahipleniyor, ithalatı ve dış ticaret açığını, cami avlusuna bırakıp sorumluluktan kaçıyor. Erdoğan sorumlu davransın. İhracatıyla, ithalatıyla, dış ticaret açığıyla, sebep olduklarını sahiplensin. Her şeyden önce son 11 yıldır, 2023 hedefleri içinde söz verdiği 500 milyar dolarlık ihracatın, neden bunun yarısına zar zor geldiğini bir açıklasın. Milletten bir özür dilesin" diye konuştu.