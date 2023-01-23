CHP'li Öztrak: İtirazları ülkenin hukukçuları yapacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı seçilme olasılığına ilişkin, "Neyin ne olduğu bu Anayasa'da yazıyor. Bu Anayasa'yı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, 26 Ocak'ta CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının bir araya gelerek çalışmalarına son şeklini vereceklerini söyledi. 30 Ocak tarihinde ise Türkiye'nin ekonomik krizlerden birlikte nasıl çıkacağını tüm detayları ile paylaşacaklarının altını çizen Öztrak, "Bu çerçevede, 26 Ocak Liderler Zirvesi, 30 Ocak lansmanı ile ilgili hazırlıkları da Merkez Yönetim Kurulu'muzda ele aldık. Kaçan namazın kazası olur. Ama kaçan fırsatların kazası olmaz. Hele hele siyasette kaçan fırsatların kazası hiç olmaz. Saray milletten yetki istedi, zaman istedi, kaynak istedi. Hiçbir hükümete verilmeyen yetki, zaman ve kaynaklar bu kadrolara verildi. 2003'ten 2022'ye kadar milletimiz; aşından, işinden, alın teri kazancından, 'Erdoğan Şahsım Hükümetlerine' 2 trilyon 538 milyar dolar vergi ödedi. Erdoğan, içeriden, dışarıdan 125 milyar dolar da borçlandı. Milletin atadan deden kalan malını mülkünü 65 milyar dolara sattı" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faik Öztrak, bir basın mensubunun yönelttiği "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez seçilmesine ilişkin Anayasal ya da yasal bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız Yüksek Seçim Kurulu'na ne zaman başvuru yapacaksınız?" sorusuna, eline aldığı Anayasa Kitapçığını göstererek, "Neyin ne olduğu bu Anayasa'da yazıyor. Bu Anayasa'yı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır. Ama biz seçim sathı mahallinde milletin açlığı, yoksulluğu, milletin nasıl refaha çıkarılacağı, enflasyonu tek haneli rakamlara nasıl düşüreceğiz, bunların tartışılmasını istiyoruz. Ülkemizin nasıl tüm dünyada üretim üssü olarak ortaya çıkmasını sağlayacağız, bunların tartışılmasını istiyoruz" diye yanıt verdi.