Anket sonuçlarını beğenmeyen Ümit Özdağ ile CHP'li Özkoç sosyal medyada birbirine girdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medyada birbirleriyle tartıştı. Bir Twitter hesabı tarafından yapılan, "Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayan Ümit Özdağ, CHP ve DEVA'ya gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

"ZAFER, CHP'NİN 5. KATINDA BİLE DEVA'DAN FAZLA OY ALIR"

Paylaşımında Özdağ, "CHP Genel Merkezi'nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP'nin 5. katında bile DEVA'dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım" dedi.

"5. KATTA SADECE HAVALANDIRMA VE ATIK SU SİSTEMLERİ VAR"

Özdağ'ın alıntılayıp, paylaşım yaptığı anket sonuçlarında Zafer Partisi'nin yüzde 1,3 oy aldığı görüldü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Özdağ'ın paylaşımını altılayıp, "Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var" dedi.

"ALT ZEMİNDE OLMASI GEREKEN SİSTEMİ 5. KATA KOYAN ÜLKEYİ YÖNETEMEZ"

Özdağ, Özkoç'a; "Alt zeminde olması gereken havalandırma ve atık su sistemlerini 5. kata koyan bir mimar ile çalışan bir parti Türkiye'yi yönetmez Engin Bey. Bizim için sıkıntı değil, 6. kattan alırız oyları. Orası da kedi yuvası demeyin sakın" yanıtını verdi.

"AKILLI BİNA OLDUĞU İÇİN 5. KATA YAPILDI"

Özkoç ise Özdağ'a "Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler. 2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam… Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın..." karşılığını verdi.

"CHP'DE EN AZINDAN BİNANIN AKILLI OLDUĞUNU BİLMEK SEVİNDİRDİ"

Özdağ ise "Engin Bey, CHP'de en azından binanın akıllı olduğunu duymak beni sevindirdi. Pardon, kim genel başkandı 2004'de? İyi bayramlar dilerim." dedi.

ANKA / Politika