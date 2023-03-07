CHP'li Özel'den HDP'nin "Kılıçdaroğlu'nu genel merkezimize bekliyoruz" davetine yanıt
Politika Haberleri
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" çağrısı geldi. Sancar'ın davetine yanıt veren CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti olasıdır" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Aday çıkarma süreciyle ilgili değerlendirmelerinin sürdüğünü söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na davet geldi.
Sancar, "Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" dedi.
Habertürk yayınına katılan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru üzerine "HDP'ye ziyaret olasıdır" dedi. Özel şöyle konuştu: "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik, tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman bir tek MHP randevu vermemişti. AK Parti'ye de gitmiştik.
Kampanya süreci başlamadan ya da kampanya süreciyle birlikte, diğer partilerin ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem. Daha önce Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmek istediğinde randevu vermiş ve eş genel başkanların bizi ziyaretini kabul etmiştik. Sayın genel başkan bazı olaylar olduğunda sayın eş genel başkanları aradı..."