CHP'li Özçağdaş'tan Eğitim Sistemi Eleştirisi: 'Çocuk İşçiliğini Meşrulaştırıyorsunuz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı açıklamada, " Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik ortaokullar açıyor ve 10 yaşında bir çocuğun önündeki 50, 60 yılı nasıl yaşayacağını bileceğini ve meslek seçeceğini öngörüyor. Bu pedagojik olarak yanlıştır ve insanlık açısından da bir suçtur" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin azaltılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi ve okullaşma oranlarının düştüğünü söyledi. Özçağdaş, "Bu yaşadıklarımız eğer bir tiyatro olsaydı en fazla gülüp geçebilirdik ya da oyunu terk edebilirdik. Ancak milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyecek olan bir konuyu konuşuyoruz. Burada bazı sorular sormamız lazım; uygulayamadığınız zorunlu eğitimle ilgili ne gibi bir sorun tespit ettiniz? Öyle ya Milli Eğitim Bakanlığı'sınız ve bilimsel yöntemlerden yararlanmalısınız, patronların ucuz iş gücü istemesi dışında nasıl bir gerekçeniz var? Yarattığınız eğitim sisteminin öğrencilerimize temel yeterlilikleri bile kazandıramıyorken zorunlu eğitimin uzun olduğunu nasıl iddia ediyorsunuz? Yaygınlaştırmayı planladığınız meslek ortaokullarıyla çocuk işçiliğini meşrulaştırma ve karma eğitim ilkesine saldırma dışında ne hedefliyorsunuz? Hangi mesleğin illa 10 yaşında, ortaokul düzeyinde öğrenilmesi gerekiyor? Amaç çocuk işçiliği değilse bu çocukların en az 2 kademe boyunca eğitim almalarını gerektiren ara eleman hangisidir? Sermayenin bir türlü bulamadığı bu nitelikli ara elemanları gerek 18 yaşından büyük ve eğitimlerine devam etmeyip iş arayan gençlerimizin öğrenmesine ve yapmasına engel olan şey nedir? Buradan çok açık ve net bir bilgiyi paylaşmak istiyorum; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, onun ideolojik saplantılı dernek ve vakıfları ile ona destek olan ucuz iş gücü peşindeki patronları Türkiye'ye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ARA ELEMAN

Türkiye'de toplamda 4 milyon 50 bin öğrencinin zorunlu eğitim kapsamında bulunmadığını belirten Özçağdaş, "Bu 4 milyon öğrenciden en iyimser hesapla 1 milyon nitelikli ara eleman bulamamışlar. Bir biçimde mesleki ve teknik eğitimle ilgili bu öğrencilerin arasından nitelikli ara eleman yetiştiremiyorlar. Türkiye'de, TÜİK verilerine göre ne eğitimde ne de işte olan 4 milyon 666 bin genç var, yani 9 milyon genç var. Bunların içerisinden nitelikli ara eleman yetiştirmeyi düşünmüyorlar; utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan ve yalan söyleyerek zorunlu eğitimdeki öğrencilerin sayısını azaltmayı düşünüyorlar. Böylesi bir pişkinlik, sahtekarlık başka bir ülkede var mıdır" diye konuştu.

Özçağdaş, "Bu Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik ortaokullar açıyor ve 10 yaşında bir çocuğun önündeki 50, 60 yılı nasıl yaşayacağını bileceğini ve meslek seçeceğini öngörüyor. Siz vicdansızsınız, bu pedagojik olarak yanlıştır ve insanlık açısından da bir suçtur. 10 yaşındaki bir çocuğa hele ki bilginin bu kadar hızlandığı bir çağda bir meslek seçmeye zorlamak ve onu bir alana hapsetmek bir insanlık suçudur. Siz bu suçu işlemeye çalışıyorsunuz. MESEM'lerde 2 yıl içerisinde 15 çocuk öldü. Geçtiğimiz günlerde Arda Dirmili ile Yavuz Yıldız hayatlarının baharında öldüler. Ne için? '4 gün işte 1 gün okulda' saçmalığı yüzünden. Devlet parayı verecek, iş adamları ondan yararlanacak ve binlerce sahte MESEM kaydıyla parayı götürecekler. Sizin 'MESEM' dediğiniz budur, ucuz iş gücüdür. Devletin kasasından çocuk işçiliğini finanse etmektir" dedi.