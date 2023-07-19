Cumhur İttifakı ve seçmenlerine "Gerici, yobaz, hırsız" diyen CHP'li Murat Bakan'a tepki yağdı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı ve seçmenleri için ağır ifadeler kullandı. Seçimlerde ağır yenilgi aldıklarını söyleyen Bakan, "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız" dedi. CHP'li Bakan'a sosyal medyada tepki yağdı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı ve seçmenleri için kullandığı sözler eleştirileri de beraberinde getirdi. "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız" diyen CHP'li Bakan'a sosyal medyada tepki yağdı.

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan tepki çeken sözler geldi. Katıldığı canlı yayında seçim sonuçları üzerine konuşan CHP'li Murat Bakan, Cumhur İttifakı ve seçmenleri için ağır sözler sarf etti.

"GERİCİLER, YOBAZLAR, HIRSIZLAR"

Seçimlerde ağır yenilgi aldıklarını söyleyen Murat Bakan, "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HALA DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK"

Seçimden sonra büyük bir depresyona girdiklerini belirten Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık." diye konuştu.

CHP'li Murat Bakan'ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Bakan'a sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şu şekilde: