CHP'li Muharrem Erkek: 'Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bu kadar partizanca davranabilir mi?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı ve 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Bir Adalet Bakanı, bir İçişleri Bakanı bu kadar partizanca davranabilir mi? Bu ucube sistem, bizi bu hallere getirdi. İşte bu partizanlığa, parti devletine son vereceğiz. Kendini devlet sanan zavallılar da 14 Mayıs'ta çok güzel bir ders alacaklar. Devlet, parti, iktidar, hükümet nedir, bunu herkes 14 Mayıs'tan sonra görecek' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı ve 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bir Adalet Bakanı, bir İçişleri Bakanı bu kadar partizanca davranabilir mi? Bu ucube sistem, bizi bu hallere getirdi. İşte bu partizanlığa, parti devletine son vereceğiz. Kendini devlet sanan zavallılar da 14 Mayıs'ta çok güzel bir ders alacaklar. Devlet, parti, iktidar, hükümet nedir, bunu herkes 14 Mayıs'tan sonra görecek" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AKP'nin milletvekili adayı gösterdiği Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Erkek, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ BİR ŞAHIS DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLERE MİLLETİMİZ 14 MAYIS'TA ÇOK GÜZEL BİR DEMOKRASİ DERSİ VERECEK"

"14 Mayıs'taki seçim, referandum niteliğinde bir seçim olacak. Bu ucube sistem devam mı etsin, bu sistem değişsin mi? Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz, bu partizanlığa son vereceğiz. Tek adam sistemi, bizi ayrıştırmak, kutuplaştırmak istiyor. 14 Mayıs'tan sonra, Millet İttifakı'nın iktidarında ülkemizi bu kutuplaşma girdabından çekip çıkaracağız. Demokratik hukuk devletini temelinden çürütenlere, parti devletini inşa edenlere, Türkiye Cumhuriyeti devletini bir şahıs devletine dönüştürmek isteyenlere milletimiz 14 Mayıs'ta çok güzel bir demokrasi dersi verecek. Demokratik hukuk devletine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte değiştireceğiz.

"KENDİNİ DEVLET SANAN ZAVALLILAR 14 MAYIS'TA ÇOK GÜZEL BİR DERS ALACAKLAR"

Bugün görüyorsunuz; bir Adalet Bakanı, bir İçişleri Bakanı bu kadar partizanca davranabilir mi? Bu ucube sistem, bizi bu hallere getirdi. İşte bu partizanlığa, parti devletine son vereceğiz. Kendini devlet sanan zavallılar da 14 Mayıs'ta çok güzel bir ders alacaklar. Devlet, parti, iktidar, hükümet nedir, bunu herkes 14 Mayıs'tan sonra görecek. 14 Mayıs gecesi, bir avuç azınlık, 4-5 maaş alan liyakatsizler, uyuşturucu baronları, mafyalar, çeteler, saray ve yandaşları çok üzülecek. Milyonlar, milletimiz, gençler, aileler, anneler babalar, emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz sevinecek. Biz, yeniden mutlu bir ülke olacağız. Seçim, 14 Mayıs'ta ilk turda bitecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Hiç kimseyi ayrıştırmadan barış, huzur içerisinde, kardeşçe birlikte yaşayacağız."