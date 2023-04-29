CHP'li Milletvekili Murat Bakan'dan İmamlara Tepki

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi öncesinde AKP teşkilatı tarafından imamlardan miting için cemaat toplanmasının istenmesine tepki gösterdi. Bakan, "Yapacak bir şeyleri yok. Din tüccarlığı yapıyorlar. Dini istismar ediyorlar. Az kaldı. Ne camiye siyaset sokacağız ne kışlaya siyaset sokacağız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de imamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için aranması ve cemaatin mitinge getirilmesinin istenmesine tepki gösterdi. Bakan, şunları söyledi:

Seçim çalışması yaparken bugün, bir haber aldık. Cumhurbaşkanı'nın mitingine insan bulamadıkları için Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitinge; tek tek camileri arıyorlar, camilerin imamlarına 'cemaati toplayıp mitinge getireceksiniz' diyorlar.

Bu baskıya bir imam direniyor. Buca'da, Yusuf isimli imam kardeşimiz, genç bir imam; diyor ki ben Cuma hutbelerimde siyaset yapmıyorum. 'Ahlaklı insan olun' diye vatandaşa telkinde bulunuyorum. Ben nasıl cemaatimi bir siyasi partinin arkasına götürürüm, hayır diyor. ve tehdit ediyorlar. Diyorlar ki, seni işinden, ekmediğinden edeceğiz.

Dün İzmir Torbalı'da cami boşaldı, imam hutbede siyaset yaptığı için. Bugün de bir imam siyaset yapmadığı için tehdit ediliyor. Ben bu imamın yaptığı davranışı, saraya karşı Kuvayı Milliye'nin yanında duran Rıfat Börekçi ve 150 arkadaşına benzetiyorum. Böyle imamlarımız var. Aydın imamlarımız var. Camiye siyaset sokmayan imamlarımız var. Ama bunlar camiye, kışlaya sokuyorlar. Yapacak bir şeyleri yok. Din tüccarlığı yapıyorlar. Dini istismar ediyorlar. Az kaldı. Ne camiye siyaset sokacağız, ne kışlaya siyaset sokacağız.