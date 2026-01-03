Haberler

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti
CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye katılacağını açıkladı. AK Parti'yi "devletinin ve milletinin yanında" olduğu için tercih ettiğini söyleyen Çakır, kararını vatandaşlara da danıştığını ve "Millet AK Parti'ye geç dedi, ben de milletin dediğini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında. Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler, ben de milletin dediğini yapıyorum" dedi.

CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya gelen Çakır, ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklamada bulundu. AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere de yanıt veren Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANINDA"

AK Parti'yi tercih ettiğini nedenlere de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" diye konuştu. AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

"MİLLETİN DEDİĞİNİ YAPIYORUM"

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını aktaran Çakır," Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.

