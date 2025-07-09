CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler

CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
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CHP Bayrampaşa Belediye Meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, partilerinden istifa etti. Yapılan açıklamada, "Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur" denildi.

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP üyeliğinden istifa etti.

Ortak yapılan açıklamada, "Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur" denildi.

"SEÇİM DÖNEMİ CAMİ CAMİ GEZDİ, SONRA ALAY ETTİ"

Açıklama şöyle devam etti: "Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz.

CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler

"ÖMRÜMÜZE LEKE KATMAMAK İÇİN BAŞ KALDIRIYORUZ"

Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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