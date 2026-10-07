CHP'li Kılıç, Tugay'ın AK Parti'ye geçişini İzmir'e kurultay hesabı olarak yorumladı

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir. 'Değişim demek İzmir demek' diyerek bu kente kamp kuranlar kurultay hesabını aslında İzmir üzerinden yaptılar. Kurultayı kendisine kazandıranlara İzmir'i emanet ettiler." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda bir tezkerenin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimin kapanmasına tepki gösterdi.

Fon soruşturmasını sonuna kadar takip edeceklerini, sorunun çözümünün Meclis'te bulunması gerektiğini belirten Kılıç, "Tasfiye kararı verilen 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı var. Aileleriyle bakarsanız milyonlarca insanın hayatından söz ediyoruz ama Meclis'te bunun konuşulması dün itibarıyla engellendi. Bir babanın kahvaltılık poşetini gören devlet, milyarların gittiği hesapları da görmek zorundadır. Mesele tam da budur. Yoksula gelince kelepçe, nüfuzluya gelince sessizlik kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Soruşturmayla ilgili adı geçtiği iddia edilen kişilerle ilgili araştırma yapılmasını isteyen Kılıç, "küçük yatırımcının" zararının faturasının vatandaşlara kesilmemesi gerektiğini savunarak, "Milyarları götürenin bileğine hukuk dokunacak mı dokunmayacak mı? Hep beraber bunu takip edeceğiz. Devletin gücü yoksula kelepçe takmakla belli olmaz. Asıl nüfuzlu olanlara da aynı hukuk uygulayabiliyor musunuz? İşte biz onu hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını değerlendiren Kılıç, "Şimdi bir belediye başkanının rozetini değiştirerek İzmir'i kazandığını düşünüyorlarsa İzmir'i hala anlamamışlar demektir. Çünkü İzmir yalnızca bir şehir değildir." diye konuştu.

Sevda Erdan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir. 'Değişim demek İzmir demek' diyerek bu kente kamp kuranlar kurultay hesabını aslında İzmir üzerinden yaptılar. Kurultayı kendisine kazandıranlara İzmir'i emanet ettiler. Aday belirlemelerinde örgütü, milletvekillerini yoksaydılar. Örgüt tamamen devre dışı bırakıldı. Hatta bana ve bazı milletvekili arkadaşlarıma İzmir'le ilgili 'size bir tane meclis üyesi bile belirletmeyeceğiz' diye yüzümüze de söylemişlerdi.

Hoş, bizim de meclis üyesi belirleme konusunda önerimiz olmadı. 'Anket yaptık, bilimsel yöntemler ve yapay zeka kullandık' dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. O dönemde başarılı belediye başkanları vardı kendi ilçelerinde. Onları bile aday yapmadılar. Neden? Kurultayda başka bir tarafı destekledi diye. Şimdi sormayacak mıyız 'bu arkadaşı hangi ölçütlerle aday yaptınız?' Üstelik adayları belirleyen siyasi kadro CHP'den de ayrıldı, başka bir siyasi yapı kurdu. Adaylar, adayları belirleyenler göç etti. Geride faturayı ödeyen CHP örgütü ve seçmeni kaldı."

Cemil Tugay'a, "CHP'nin oyuyla seçilip 'yarıştığı partiye' geçmesinin hesabını seçmene vermek zorunda olduğu" eleştirisinde bulunan Kılıç, "Ama seni oraya getirenler de bu hesabı vermekten, bu sorumluluktan kaçamazlar. Yanlış tercihin faturası yalnızca tercih edilene değil, tercih edene de aittir." görüşünü paylaştı.

Kılıç, "Kim İzmir'in üzerinden hesap yaptıysa, kim İzmir'in iradesini yok saydıysa siyasi hesabını da İzmirlilere vermek zorundadır. Çünkü İzmir'de son sözü makamlar değil, İzmirliler söyler ve o sözün yeri de sandıktır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA