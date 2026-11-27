CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devletin ortaya koyduğu iradeyi ve siyasi zeminde atılan adımları ülkemizin geleceği açısından önemsiyoruz. Terörün sona ermesi, silahların tamamen susması ve toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülkenin kalıcı barışa, kardeşliğe, ve demokratikleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kaya, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devletin ortaya koyduğu iradeyi ve siyasi zeminde atılan adımları ülkemizin geleceği açısından önemsiyoruz. Terörün sona ermesi, silahların tamamen susması ve toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir. Bu sürecin başarıya ulaşması için şeffaflık sağlanmalı, toplumsal güven güçlendirilmeli ve hukuki güvenceler oluşturulmalıdır. Çözümün adresi TBMM'dir. Milletin iradesini temsil eden Meclis, süreci ortak akılla yürütmeli ve toplumsal mutabakatı sağlamalıdır. CHP olarak bu tarihi sorumluluğun dışında kalamayız. Yapıcı önerilerimizle sürece katkı sunmayı, demokratik ve hukuki güvencelerin oluşturulmasını görev biliyoruz."

Kaya, Diyarbakır'ın huzurunun tüm ülkenin huzuru demek olduğunu belirtti.

Diyarbakır'dan tüm ülkeye seslendiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu kadim topraklar çok acılar gördü. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi, ocaklara ateş düştü. İnsanlarımız doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kaldı. Artık bu topraklarda analar ağlamasın, gençler ölmesin, insanlarımız acılarıyla değil, umutlarıyla yaşasın. CHP'nin Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin yaklaşımı yeni değildir. 1989'dan 2026'ya uzanan sosyal demokrat siyasi geleneğimizin hazırladığı raporlarda Kürt kimliğinin tanınması, anadil üzerindeki yasakların kaldırılması, demokratikleşme, eşit yurttaşlık ve bölgesel kalkınma savunulmuştur. Bugün de aynı kararlılıkla ifade ediyoruz. Kürt sorunu silahla değil siyasetle, yasaklarla değil özgürlüklerle, inkarla değil eşit yurttaşlıkla çözülür. Türkiye'nin bütün sorunlarını demokrasi, hukuk ve ortak akılla çözebileceğine inanıyoruz. Bu anlayış, ülkemizin birliğinin ve bütünlüğünün de temel güvencesidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu çözüm anlayışının temelinde doğrulanabilir silahsızlanma, demokratik reformlar, bölgesel güvenlik ve Türkiye'nin egemenliğini koruyan bağımsız bir yaklaşım vardır. Bu anlayışın merkezinde TBMM, hukuk devleti ve eşit yurttaşlık bulunmaktadır. Diyarbakır'dan bir kez daha ifade ediyorum. Barış, bir siyasi partinin değil, 86 milyonun ortak geleceğidir. Türk'ün de Kürt'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de hakkı eşittir. Bu ülkede yaşayan herkes kimliği ve inancı ne olursa olsun eşit yurttaştır. Çocuklarımıza çatışmaların, yoksulluğun ve yasakların değil barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız."

Toplantıya, CHP İl Başkanı Sertaç Eke ve partililer katıldı.

Kaynak: AA