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CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

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CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel paylaştığı mesajla AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Yerel seçimlerde yüzde 50.05 oy alarak başkan seçilen Güzel "CHP Genel Merkezi'nden gereken desteği göremedik. Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde de yüzde 50.05 oy alarak Karkamış Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Güzel AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

"İLÇEMİZİN MENFAATLERİ İÇİN BU KARARI ALDIM"

Güzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti; "31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN EMRİNDEYİM"

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıEvvab:

helal olsun akıllı adam mış.

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

vay dansöz vay

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Yorum Beğenme123
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Haber Yorumları75Hakan75:

Defolup gidebilirsin, madem öyle neden AKP den girmedin ki seçime ? ne güzel iş bir partinin oyuyla seçil yaranmak için diğer partiye geç..

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme98
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bunun derdi hizmet değil ki arpa arpayı dayamıslar buna

Yorum Beğen143
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

EĞER SENİN DERDİN HİZMETSE............

Yorum Beğen123
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

70 yasındaki adama bel bağlamayın ortada kalırsınız sonra

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme83
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Haber YorumlarıReşat:

Sen zaten emir altına girecek kişisin,, hep alta kalıp birilerine taparsin,,senin gibi capsizlari başkan ederlerse olacağı budur,,

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıAhmet77:

Cemalinden ne olduğu kabak gibi anlaşılıyor.

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Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Halkin emrinde olmayan erdoganin emrinde olur.niye cebine calismasina tek izin vericek lider cunku.rant ve din catisini kullanmak icin tek adres erdogona iman ve secdedir.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıMM İİ:

Gerçekten hizmet ise ilçe doğru karar siyasette olur fakat tabi başka bir siyasi partiye oy veren seçmenin iradesi resmen kullanılmış oluyor bunu kapatmaları lazım kanun değişmeli bu demokrasi olmuyor

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Yorum Beğenme21
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