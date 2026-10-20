CHP'li Karaoba, Uşak Bağbaşı'ndaki GES'in hayvancılığa zarar vereceğini savundu

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'a bağlı Bağbaşı köyüne yapılması planlanan güneş enerjisi santralinin (GES) hayvancılığa zarar vereceğini öne sürdü.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında, Bağbaşı köyünde yaşayanların, köye yapılması için alınan GES projesi iznine karşı çıktığını söyledi.

GES'in yapılacağı alanda 5 bin hayvanın otlandığını belirten Karaoba, "Daha önce 40'a yakın su kanalının olduğu, şu an milletin hayvanlarını sulattığı 8 çeşmenin bulunduğu bir güzergah ve geniş bir alan. Biz buraya geçen yıl da gittik ve dedik ki 'buraya GES yapmayın'. Köylünün hayvancılığını bitirecek bu alana GES yapılmaması için çok ısrar ettik." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjilere karşı olmadıklarını anlatan Karaoba, "Birilerinin ekmeğini elinden almak, birilerinin hayvancılığını bitirmek, belki de 300 yıldır oradaki vatandaşların kendilerine emanet kalan topraklarına, suyuna göz dikmenin doğru olmadığını dile getiriyoruz. Biz bunları anlattık ama buna rağmen şirketler bu mücadeleyi bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Karaoba, Bağbaşı'na GES'in yapılmaması için yargı yoluna başvurduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA