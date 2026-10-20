Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Karaoba, Uşak Bağbaşı'ndaki GES'in hayvancılığa zarar vereceğini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Bağbaşı'na yapılması planlanan güneş enerjisi santralinin (GES) hayvancılığa zarar vereceğini öne sürdü. Karaoba, GES alanında 5 bin hayvanın otlandığını ve 8 çeşmenin bulunduğunu belirterek projeye karşı yargı yoluna başvurduklarını söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'a bağlı Bağbaşı köyüne yapılması planlanan güneş enerjisi santralinin (GES) hayvancılığa zarar vereceğini öne sürdü.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında, Bağbaşı köyünde yaşayanların, köye yapılması için alınan GES projesi iznine karşı çıktığını söyledi.

GES'in yapılacağı alanda 5 bin hayvanın otlandığını belirten Karaoba, "Daha önce 40'a yakın su kanalının olduğu, şu an milletin hayvanlarını sulattığı 8 çeşmenin bulunduğu bir güzergah ve geniş bir alan. Biz buraya geçen yıl da gittik ve dedik ki 'buraya GES yapmayın'. Köylünün hayvancılığını bitirecek bu alana GES yapılmaması için çok ısrar ettik." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjilere karşı olmadıklarını anlatan Karaoba, "Birilerinin ekmeğini elinden almak, birilerinin hayvancılığını bitirmek, belki de 300 yıldır oradaki vatandaşların kendilerine emanet kalan topraklarına, suyuna göz dikmenin doğru olmadığını dile getiriyoruz. Biz bunları anlattık ama buna rağmen şirketler bu mücadeleyi bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Karaoba, Bağbaşı'na GES'in yapılmaması için yargı yoluna başvurduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
Sporla 7 ilacı bıraktığını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Kurt: Doktorun yolunu unuttum

Şeker, tansiyon, kolesterol... 7 ilacı nasıl bıraktığını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu

Sergen Yalçın, resmi açıklamayı beklemeden duyurdu
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim

Günler sonra tepkilere yanıt verdi: Boyun eğmeyeceğim
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir