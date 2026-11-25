CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Bu ülkede hiçbir kadın yalnızca kadın olduğu için korkuyla yaşamak zorunda değildir." dedi.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

"Neden Kadına Şiddete Karşı Bir Mücadele Günü var diye oturup bu soruyu toplumumuz kendine sorarsa aslında konunun özü direkt kendiliğinden anlaşılacaktır." diyen Karaoba, şiddet nedeniyle yaşam hakkı ellerinden alınan bütün kadınları saygıyla andı.

Koruma altında bulunan, evinde öldürülen kadınların durumunun Türkiye'yi yönetenlerin "utancı" olduğunu söyleyen Karaoba, şunları kaydetti:

"Geride kalan annelerin, babaların, çocukların ve yakınlarının acısını paylaşıyorum. Bu ülkede hiçbir kadın yalnızca kadın olduğu için korkuyla yaşamak zorunda değildir. Ancak Türkiye'de kadınlar evlerinde, sokaklarda, okullarda, iş evlerinde şiddetle ve ayrımcılıkla karşılaşmaya devam ediyor. Kadınların öldürüldüğü, şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve haklarını aradıkları için baskıyla karşılaştığı bu ülkede yalnızca 25 Kasım'da açıklama yapmak doğru değil. Her gün kadınların yanındayız."

Kaynak: AA