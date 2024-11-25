Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat vatandaşların tüm kimlik bilgilerinin 200 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını iddia ederek konuya ilişkin bir video paylaştı. Bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyen Karabat mesajında "Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında içişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kişisel verilerin çalındığı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken CHP'li Özgür Karabat'ın X hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

PAKET SATIN ALDIKTAN SONRA SORGULAMA YAPILIYOR

Karabat'ın paylaştığı videoda 200, 500 ve 1200 lira değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulama yapılabiliyor.

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılıkCHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Karabat, İçişleri Bakanlığı ve bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek açıklama beklediklerini belirtti ve ekledi: "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir!"

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

İstismara uğrayıp öldürülen Sıla bebeğin teyzesiyle ilgili kahreden gerçek
img

Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gitti
img

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş
500

Yorumlar (61)

Haber YorumlarıFurkan inci:

chp denen iftira ve karalama partisi kapatılmalı ülke huzura kavuşmalı

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme625
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Yener:

Yalan, iftira ve çamur siyaseti CHP'nin genlerinde var, sayın bakanımızı sizin pis siyasetinize alet etdirmeyiz...

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme504
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Yemin ediyorum Yemin ediyorum CHP Milli Güvenlik sorunudur

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme284
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReal:

Ne iddiası panellleri bilmeyen mi kaldı hedef kişinin aldığı ilaca kadar tüm sonuçlar çıkıyor hatta hedef kişinin evine polis ihbarı bile yapiyorlar Ve tabi tüm soy ağacı ve kişilerin kayıtlı telefon numaralari da

Yorum Beğen318
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Boş yapıyor gene. Telefonun yanında bisküvi dedin mi Eti ülker reklmı çıkan bir teknolojik dönemde. Tlf da kaç defa TC kimlik numaranızı yazdınız veya karşı tarafa söylemişsinizdir? Zaten kimlik bilgileniriniz tlf la bankacılık veya başka işlerde hepsini veriyorsunuz zaten... Bunlar da çamur atmak için bahane arıyor.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme274
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

chp bu at ortaya bir yalan gündeme gel

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme228
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP MÌLLÌGÜVENLÌK SORUNUDUR. ALLAH KORUSUN TÜRKIYE YÌ

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme209
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

80 milyon insanin kimlik bilgileri calindigini kendileri itiraf etmislerdi. Bazi iddalara gore hukumet kimlik bilgileri bill gatese aktardigi soyleniyor.

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselim çelik:

Telegramda bu tür paneller satılıyor. Bütün bilgileri çıkıyor kişinin. Pamuk ipliğinde yaşıyoruz.

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Adli makam bir belge gönderisinde vatandaşlık numaranı gizliyor fakat ptt ,kargo özel hastane(bir ara el izini bile alıyordu) bu yerlerde her şeyinizi veriyorsunuz bir bilmemnereniz kalıyor vermediğiniz şimdi bu özel sektörün nesine güveniyorsunuz zaten herşey biliniyor kimsenin önlediği yokki gizli kalsın

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 61 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.