CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

Türkiye'de kişisel verilerin çalındığı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken CHP'li Özgür Karabat'ın X hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

PAKET SATIN ALDIKTAN SONRA SORGULAMA YAPILIYOR

Karabat'ın paylaştığı videoda 200, 500 ve 1200 lira değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulama yapılabiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Karabat, İçişleri Bakanlığı ve bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek açıklama beklediklerini belirtti ve ekledi: "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir!"