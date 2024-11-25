CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat vatandaşların tüm kimlik bilgilerinin 200 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını iddia ederek konuya ilişkin bir video paylaştı. Bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyen Karabat mesajında "Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında içişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kişisel verilerin çalındığı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken CHP'li Özgür Karabat'ın X hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.
PAKET SATIN ALDIKTAN SONRA SORGULAMA YAPILIYOR
Karabat'ın paylaştığı videoda 200, 500 ve 1200 lira değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulama yapılabiliyor.
BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ
Karabat, İçişleri Bakanlığı ve bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek açıklama beklediklerini belirtti ve ekledi: "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir!"