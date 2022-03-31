CHP'li Kaboğlu: "Seçim yasası önerisi anayasal düzenimiz açısından birçok sorun getiriyor"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, "Bu seçim yasası önerisi siyasal, demokratik ve anayasal düzenimiz açısından birçok sorunu beraberinde getiriyor." dedi.

Kaboğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2017'de Türkiye'de yeni bir anayasal düzene geçildiğini anımsattı.

9 Temmuz 2018'de yürürlüğe konulan bu anayasal düzene göre, Türkiye'nin en geç Haziran 2023'te seçimlere gideceğini belirten Kaboğlu, "Fakat bu seçim tarihine bir yıl kala, bir anda seçim yasası önerisi gündeme geldi. Bu seçim yasası önerisi siyasal, demokratik ve anayasal düzenimiz açısından birçok sorunu beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Seçim Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda sürdüğünü anımsatan Kaboğlu, TBMM Anayasa Komisyonunda geçmişte uzlaşmayla yapılan çalışmaları anlattı.

Kaboğlu, teklifle getirilen hükümlerin, yansız seçimleri daha da gölgeleyecek nitelikte olduğunu savunarak, "Cumhurbaşkanı, seçim yasakları dışında tutuluyor. Yeni düzene uyum sağlamak için yüzde 10 baraj sıfırlanması gerekirken onu sembolik olarak yüzde 7'ye indirip, cumhurbaşkanı siyasal yasaklar içerisinde yer alması gerekiyorken onu yasaktan bağışık tutmak tam da işte böyle bir düzenlemenin getirdiği sakıncalı bir hükümler dizisi içerisinde yer almaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcısının da seçim yasağı dışında bırakıldığını belirten Kaboğlu, "Bu öneri yasalaşırsa o zaman seçim döneminde hem cumhurbaşkanı hem yardımcısı devletin olanaklarıyla uçaklarıyla resmi araçlarla halkın ödediği bütçe payından yararlanarak seçim kampanyalarını yürütebileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.