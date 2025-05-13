CHP'li Gürer, Niğde Müzesi'nin Yeniden Yapılmasını Talep Etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar gördüğü için kapatılan Niğde Müzesi'nin yerine yenisinin yapılmasını talep etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Niğde'nin önemli bir kültür ve tarih kenti olmasına rağmen bu konuda ihmal edildiğini savundu.

Niğde Müzesi'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldığı için kapatıldığını söyleyen Gürer, müzedeki 20 bin eserin şu an sergilenemediğini dile getirdi.

Gürer, 2025 yılı programında yeni müze inşasının yer almamasını eleştirdi.

Yeterli bilimsel araştırmanın yapılmaması nedeniyle Niğde'deki önemli yeraltı değerlerinin gün ışığına çıkarılmadığını ileri süren Gürer, "Kaçak kazılarda ortaya çıkan mumya örnekleri, bölgenin tarihsel dokusunun zenginliğinin göstergesidir. Buna rağmen gerekli, hızlı, yıl boyu süren kazı uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Her köyü tarih fışkıran yapısına rağmen Niğde, gerekli önem ve değerde ele alınmamaktadır." dedi.

Gürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının kentin tanıtımına daha fazla katkı sunması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle bir an önce Niğde Müzesi'nin yenisi yapılmalı. Niğde Müzesi açılarak 20 bin eserin teşhiri gerçekleştirilmeli ve Niğde'nin turizm değerleri gün ışığına çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.