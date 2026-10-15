CHP'li Gürer, kamuda taşeronun kaldırılıp işçilerin kadroya alınmasını istedi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron sisteminin kaldırılmasını ve çalışanların, çalıştıkları kurumların kadrosuna alınmasını istedi.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, taşeronda kalan işçilerin kadro sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda çok sayıda taşeron işçi bulunduğunu dile getiren Gürer, sistem nedeniyle aynı kurumda çalışanlar arasında "önemli ölçüde" ücret farklılığı oluştuğunu savundu.

Çalışma hayatında ortaya çıkan ayrışmaların hem ülkenin iç huzurunu hem de çalışanın mutlu olmasını engellediğini ifade eden Gürer, taşeronlara kadro hakkı tanınarak özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayacak düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Taşeronun bitmediğini savunan Gürer, "Kamuda, taşeronda çalışan kavramı ortadan kaldırılmalı. Kamuda tüm çalışanlar çalıştıkları kurumların kadrosuna alınmalı ve kadrolu olarak çalışmalı." dedi.

Kaynak: AA