CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, İzmir'de konuştu Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Bugün geldiğimiz noktada tüm Hızır Paşalara rağmen Pir Sultan'ın dediği gibi 'Dönen dönsün yolundan, biz dönmüyoruz'" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Gülsever, CHP'nin önceki kurultayında seçilmiş kadın kolları genel başkanı olmasından dolayı şimdiki göreve getirildiğini belirtti.

Seçilmiş yapılardan geldiğini vurgulayan Gülsever, şunları kaydetti:

"Biz, ana kademe gibi kadın örgütü olan bir yapıyla tüm il başkanlarımızın, tüm genel merkezimizin alanlardaki çalışmalarında olacağız. CHP'de uzun süredir bir tartışma yürütülüyor. Bir polemik almış başını gidiyor. Asıl olan kişiler değildir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir, 103 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim kısır döngülü tartışmalara ihtiyacımız yok. Türkiye'nin de buna ihtiyacı yok. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak her vatandaşımızın sorumluluğunda. Bugün geldiğimiz noktada tüm Hızır Paşalara rağmen Pir Sultan'ın dediği gibi 'Dönen dönsün yolundan biz dönmüyoruz'"

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de CHP için yeni temiz bir sayfa açtıklarını, parti emekçileriyle kucaklaşıp partiyi yarınlara götüreceklerini ifade etti.

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun ise Manisa ve İzmir örgütlerinin dayanışma içinde çalışacağını umduğunu belirtti.