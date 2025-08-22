CHP'li Gökçe Gökçen, Tutuklu Partilileri Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti.

Gökçen, ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılamaların hukuksuz gerçekleştiğini savunarak, adaletsizliklere karşı dayanışma duygularını iletmek için buraya geldiklerini ifade etti.

Yargılanmaktan korkmadıklarını dile getiren Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:

"İzmir'de, İstanbul'daki yargılamalarının aksine başka bir durum görüyoruz. Burada iddianameler biraz daha hızlı bir şekilde yazıldı. Bunu olumlu görüyoruz. Fakat tutuksuz yargılama esas olmalıydı. Tüm yol arkadaşlarımız, hiçbirinin yargılanmaktan korktuğu yok. Hesap veremeyecekleri herhangi bir davranışları olmadı bugüne kadar. Tutuksuz yargılanmış olsalardı çifte standardın ortadan kalkması mümkün olacaktı ve vatandaşlarımızın huzurunda bu yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanmasını hep beraber bekleyecektik. İddianame hazırlandı. İddianamede büyük cezalar isteniyor başkanlarımız hakkında. Ancak ilk duruşmada kendilerinin serbest bırakılmalarını bekliyoruz."

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna da değinen Gökçen, kanser hastası olan Çalık'ın cezaevinde olmaması gerektiğini, adli tıp rapor süreçlerinin gereksiz şekilde tekrar ettirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, açıklamanın ardından partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti.