CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması öngörülen yasal düzenlemelere yönelik, "Biz imzamızın, sözümüzün, duruşumuzun arkasındayız. Biz bu ülkede terörün kalıcı olarak bitmesi için elimizden geleni yapmaya ve her türlü özveride bulunmaya hazırız." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

İnanır'ın güçlü bir aktör olmanın yanında barış, insanlık ve halkın sorunlarını gündeme getirmek için sürekli mücadele ettiğini dile getiren Emir, "Bunları yaparken de çekinmemiş, korkmamış, 'iktidarın gazabına uğrar mıyım?' diye kaygılanmamış, duruşunu bozmamış bir sanatçıdır. Onun bu dimdik, güçlü duruşunun, eğilmeyişinin ve ülkesinin barışına, demokrasisine hizmet edişinin tüm sanatçılara ve onun yolunda ilerleyecek tüm gençlere örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Komedyen Deniz Göktaş'ın sosyal medyada yayımlanan gösterisinin ardından bir kesim tarafından linç edildiğini" öne süren Emir, söz konusu gösteride "kamu düzenine ve milli güvenliğe tehdit veya Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılabilecek hiçbir unsurun yer almadığını" savundu.

NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin alınan tedbirlere tepki gösteren Emir, "Ankara'nın hayalet şehir haline getirildiğini" iddia etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretini aktaran Emir, "Milletin yanında yürüyen bir lider var. Özgür Özel o liderin adı. Sayın Özgür Özel bizim genel başkanımız. Biz onunla her zaman iftihar ettik. CHP'yi yüzde 25'lerden, büyük bir çöküntüden alıp 2023 seçimlerindeki karamsarlıktan sonra ilk yerel seçimlerde 42 yıl sonraki başarıyı geçerek birinci parti yaptı. Bugün bambaşka bir liderlik örneği veriyor." sözlerini sarf etti.

"'45 gün içerisinde genel başkan kurultayı toplar' diyor, 'toplayabilir' demiyor"

CHP Grup Başkanvekili Emir, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulacağına" yönelik söylemler hatırlatılarak, "20 Temmuz günü yeni parti açıklamanızı bekleyelim mi?" sorusu üzerine Emir, önceliklerinin partilerine sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Emir, "Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz ama bunun dışında da elbette ki birçok seçenek var ve bunları da zamanı geldikçe elbette ki paylaşacağız." dedi.

CHP delegelerinin olağanüstü kurultaya gidilmesi için verdiği imzalara ilişkin soruyu Emir, "Tüzüğümüz, '45 gün içerisinde genel başkan kurultayı toplar' diyor, 'toplayabilir' demiyor. Bir seçenek sunmuyor. Bunun için kimi hazırlık işlemlerinin, duyuruların yapılması lazım. Olması gereken sürelerde adımlar atılmazsa eğer, biz elbette ki mahkemeye gideceğiz ama onun daha süresi gelmedi. Yani o 45 günlük süre içerisinde genel merkezin kurultay yapmak üzere kimi adımları atması beklenir." diye yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması öngörülen yasal düzenlemeler konusunda TBMM tatile girmeden somut adım atılıp atılmayacağına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Emir, bu konuda şu ana kadar kendileriyle bir iletişim kurulmadığını belirtti. Emir, "Biz imzamızın, sözümüzün, duruşumuzun arkasındayız. Biz bu ülkede terörün kalıcı olarak bitmesi için elimizden geleni yapmaya ve her türlü özveride bulunmaya hazırız." diye konuştu.