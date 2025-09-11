CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım

CHP Erzurum Büyük Kurultay Delegesi Yusuf Göğerkaya, "Ben 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar almış" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Kurultay'a ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kurultay'a ilişkin davaya günler kala, CHP'li bir isimden gündemi sarsacak bir iddia geldi.

"1500 DOLARA ÖZGÜR ÖZEL İÇİN OY VERDİM"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Göğerkaya, "Atmış olduğumuz imzaları Şaban Sevinç'e gönderdi. Sabah 4 civarında otele gittik. Arkadaşlar herkes kullandığı oyun resmini bana atsın. Bunu diyen CHP Erzurum İl Başkanı. Gittik, ben oy verdim, resmini çektim. Ben 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım. Parasal olarak bizi kullandıklarını biliyorum. Parayı net olarak görmedim ama Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar almış" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU EKİBİNDEN BİRİSİ 250 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

Göğerkaya ayrıca "Özgür Özel'e gidecek oy kendisiyle birlikte 3 kişi var. 8-9 oy Kılıçdaroğlu'na gidecekti. Çok az bir oyla Kılıçdaroğlu kaybetti. İkinci turda kurultay ikinci tur olmayacak havası geçti. Otele gittik sonra yeniden kurultaya getirdiler. Oradan Abdulkadir Çakır'a İmamoğlu'nun ekibinden birisi para teklif ediyor, 250 bin lira. Bana telefon açıldı. Oyunu kullansın, hesabına 150 bin lira yatıracağız. İkinci turda bile para savaşı yaşandı. Siz hala diyorsunuz ki kurultayda şaibe yok" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmişti.

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etmiş, görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırılmıştı. CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 15 Eylül'e ertelenmişti.