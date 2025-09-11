Haberler

CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım

CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım
Güncelleme:
CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım
CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultaya ilişkin dava devam ederken, CHP Erzurum Büyük Kurultay Delegesi Yusuf Göğerkaya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Göğerkaya katıldığı bir televizyon programında "Ben 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar almış" ifadelerini kullandı.

CHP Erzurum Büyük Kurultay Delegesi Yusuf Göğerkaya, "Ben 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar almış" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Kurultay'a ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kurultay'a ilişkin davaya günler kala, CHP'li bir isimden gündemi sarsacak bir iddia geldi.

"1500 DOLARA ÖZGÜR ÖZEL İÇİN OY VERDİM"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Göğerkaya, "Atmış olduğumuz imzaları Şaban Sevinç'e gönderdi. Sabah 4 civarında otele gittik. Arkadaşlar herkes kullandığı oyun resmini bana atsın. Bunu diyen CHP Erzurum İl Başkanı. Gittik, ben oy verdim, resmini çektim. Ben 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım. Parasal olarak bizi kullandıklarını biliyorum. Parayı net olarak görmedim ama Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar almış" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU EKİBİNDEN BİRİSİ 250 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

Göğerkaya ayrıca "Özgür Özel'e gidecek oy kendisiyle birlikte 3 kişi var. 8-9 oy Kılıçdaroğlu'na gidecekti. Çok az bir oyla Kılıçdaroğlu kaybetti. İkinci turda kurultay ikinci tur olmayacak havası geçti. Otele gittik sonra yeniden kurultaya getirdiler. Oradan Abdulkadir Çakır'a İmamoğlu'nun ekibinden birisi para teklif ediyor, 250 bin lira. Bana telefon açıldı. Oyunu kullansın, hesabına 150 bin lira yatıracağız. İkinci turda bile para savaşı yaşandı. Siz hala diyorsunuz ki kurultayda şaibe yok" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlanmıştı.

CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım

Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmişti.

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etmiş, görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırılmıştı. CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 15 Eylül'e ertelenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Arkadaş bunların alayı rüşvetçi

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

troller sıraya girmiş sahiplerinden aldıkları okkalı maaşın hakkını vermeye çalışıyorlar

yanıt14
yanıt18
Haber YorumlarıCHPsavar:

Seyit Adnan diri kardeş. Biz ne desek boş bazıları beynini kiraya vermiş. Yani bazılarının beyinlerini başkası kullanıyor. Davalı CHP'li dava eden CHP'li tanıklar CHP'li ama suçlu hep bu beynini kiraya vermişlere göre AK Parti

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıHakan:

insallah kayyum gelirde kilicdaroglu na verirler kirultayida iptal ederler

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPrates:

Avucuna yalarsın çok beklersin makarna ye

yanıt15
yanıt16
Haber YorumlarıFatih Kocak:

prates sen ne yiceksin? ben biliyorum ama zaten yiyorsun muhtemelen:))

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıDi:

CHP yi kuran kişiler bu ülkeye en büyük kazığı attılar batının adamları bunlar

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Ne var bunda.Kasaba,Belde ve küçük ilçe belediyelerinde öyle değilimidir.Parayı çok dağıtan başjan adayı oyları toplar...

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Yener:

Bu dümeni çeviren sahtekarlar bir de utanmadan milletin önüne çıkıp hak, hukuktan bahsediyor, samancı tayfa zaten bildiğiniz gibi...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarbaros:

SAYIN ABİCİĞİM BU TELEFON ÜCRETLİ BİR ŞEY YOK AYAKKABI KUTULARI YOK PARALARI SIFIRLAMA YOK YOLSUZLUK YOK, SİZ ALIŞMIŞSINIZ BADEMLERDEN SELAMÜNALEYKÜM ALEYKÜMSELAM DİYEREK İNSANLARI KANDIRMAYA BURADA KALKMIŞSIN BIDI BIDI YAPIYORSUN

yanıt1
yanıt0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
