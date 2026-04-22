CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Silivri'de açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, beraberindeki bazı siyasi parti yöneticileriyle birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaptı.

Binici, açıklamasında, "ülkenin uzun süredir, siyasal yargı eliyle şekillendirilen ağır bir baskı döneminden geçtiğini" öne sürdü.

Mahkeme salonlarının bu dönemde adaletin tesis edildiği yerler olmaktan çıkarıldığını iddia eden Binici, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının da Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası yükümlülüklerin parçası olduğunu kaydetti.

Bu kararların uygulanmasının anayasal düzenin, hukuk devletinin ve uluslararası hukuka bağlılığın bir gereği olduğunu dile getiren Binici, "Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisizleştiren, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yok sayan her uygulama hukuk güvenliğini zedelemekte, yurttaşların adalete olan inancını sarsmaktadır, devletin kendi hukukuyla kurduğu bağı yıpratmaktadır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gezi tutsakları, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında yıllardır süren hak ihlalleri artık son bulmalıdır. Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarımıza yönelen araçsallaştırılmış yargı pratiği terk edilmelidir." ifadesini kullandı.

Binici, adil yargılama ve yeniden yargılanma hakkının eksiksiz güvence altına alınması, Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarının derhal uygulanması gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından grup, cezaevi önünden ayrıldı.