CHP'li Belediye Başkanları Ayrım Yapmadan Hizmet Vermeye Devam Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Türkiye'nin dört bir yanında 413 belediye başkanımız ayrım yapmadan, ötekileştirmeden tüm toplum fertlerine hizmet etmeye devam ediyor." dedi.

??????? Karasu, Taşova Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin açılışında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerin ciddi baskı altında olduğunu öne sürdü.

"CHP'li belediyeleri çalıştırmamak, kaynağını kesmek ve sizden toplanan vergileri tekrar size götürmelerine engel olmak için uğraş veriliyor." diyen Karasu, şunları kaydetti:

"Buna rağmen Türkiye'nin dört bir yanında 413 belediye başkanımız ayrım yapmadan, ötekileştirmeden tüm toplum fertlerine hizmet etmeye devam ediyor. Önümüze ne engel konulursa konulsun, nasıl set çekilmeye çalışılırsa çalışılsın, 413 belediyemiz yönetmiş oldukları beldede, ilçede, ilde ve büyükşehirde sizlere hizmet etmeye, sizlerden toplanan vergileri tekrar size harcamaya devam edecek. Sizler 31 Mart'ta bu düzeni Taşova'da, Amasya'da değiştirdiniz. Hiç merak etmeyin, o sandık er ya da geç gelecek. Bu düzen yine sizlerin desteği ile hep beraber değişecek."

Programa CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp ile vatandaşlar katıldı.