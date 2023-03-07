CHP'li belediye başkanından skandal paylaşım! Akşener'e yaptığı benzetme ortalığı karıştıracak

Zonguldak'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 6'lı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" paylaşımı yaptı. Tepkiler sonrası Kantarcı, Türk Dil Kurumu'nu işaret ederek paylaşımının "teşbih" olduğunu söyledi.

CHP'lı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycumaspor için önceki günlerde yaptığı paylaşımda "Allah sevdiği kuluna eşşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" benzetmesi yaptı.

AYNI BENZETMEYİ AKŞENER'E DE YAPTI

Çaycumaspor ile ilgili tartışmalar devam ederken Kantarcı bu kez de aynı benzetmeyi 6'lı masadan kalktıktan bir süre sonra geri dönen Meral Akşener için de yaptı. Kantarcı, "Allah sevdiği kuluna diğer eşeğini de buldurur" paylaşımının ardından bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Bir İYİ Parti üyesi "Sayın başkan bu üslup genel başkanımıza yapılan saygısızlıktır. Sizden İYİ Partililer olarak kamuoyundan özür bekliyoruz. Lütfen bunu dikkate alın saygılarımla. Yoksa gerekeni sandıkta cevap olarak alırsınız" yorumunu yaptı.

TDK'YI İŞARET EDİP "TEŞBİH" DEDİ

Kantarcı bunun üzerine Türk Dil Kurumu'nu işaret ederek paylaşımının teşbih olduğunu paylaştı. Bazı vatandaşlar Kantarcı'nın paylaşımına destek verirken bazıları ise tepki gösterdi. Paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.