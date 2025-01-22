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CHP'li Belediye Başkanı'nın bulunduğu araca silahlı saldırı

CHP'li Belediye Başkanı'nın bulunduğu araca silahlı saldırı
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Adana'da CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A.'nın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde eski belediye çalışanı A.A., işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halinde olduğu otomobiline tabancayla ateş açtı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA ARAÇ İÇERİSİNDEYDİ

Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de olay esnasında aracın içinde bulunduğu öğrenildi.

CHP'li Belediye Başkanı'nın da bulunduğu araca silahlı saldırı

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

KARAKÖSE: İŞE GELMEDİĞİ İÇİN ÇIKARILDI

Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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