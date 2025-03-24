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CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler

CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler
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Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim" dedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye personeli ile bir araya geldi. Buluşma öncesi birim müdürleri ile toplantı yapan Yılmaz, belediye binasında gerçekleşen buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KİMSEYE SAYGISIZLIK ETMEDİM"

Yılmaz, bu yola çıkmadan önce bir hayal kurduğunu belirterek, "Şehitkamil'in dağlarından kırsalına kadar hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye yemin etmiştim. Hiç kimseye saygısızlık etmedim. Bu belediyede hepiniz benim mesai arkadaşımsınız. Büyüklerime ağabey, abla dedim, küçüklerimi sevdim. Hiçbir zaman egodan, şımarıklıktan yana olmadım." dedi.

CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlamasıŞehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

"SIRTIMIZDAN HANÇERLEDİLER"

Henüz görevinde 1 yılını doldurmayan Yılmaz, "Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim. Tüm ihanetleri gördük. Ben bu haftadan sonra yeni bir hikaye yazacağım. Bu ekibin lideri olarak bu hikayeyi sizlerle birlikte yazacağım." diye konuştu.

"YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Belediye personelinden ricada bulunan Yılmaz, herkesin işinin başına geçmesini ve Şehitkamil halkı için çalışmasını isteyerek, "Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok. Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım. Hikayeyi kaldığı yerden mutlu bir şekilde yazalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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