CHP'li Başarır: Parti Meclisi kurultay yönünde karar alacaktır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Kurultay ile ilgili delegelerimiz imzalarını verdi. Yarın Parti Meclisi (PM) toplanacak, PM de kurultay yönünde karar alacaktır. Arkadaşlarımızın bu yönde bir karar alacağına, almak isteyeceğine güveniyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısına ilişkin, "Son seçimlerde bu partiyi birinci yapmış, milleti arkasına almış kadrolar ve 111 milletvekilimizle buradayız. İçimizdeki bazı arkadaşlar, Türkiye'nin sorunlarını görmezden gelip kriz yaratmasınlar, sandığı getirsinler. Ben dün Kemal Bey'in yaptığı konuşma ile bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma arasında bir fark görmedim. Yüzlerine bir maske taksak yer değiştirsek, herhalde millet 'Kim konuşuyor' diye şaşırırdı. Ama dün burada bir kişi daha konuşuyordu; arkasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün amblemini, resmini, yönetimini almış Özgür Özel konuşuyordu. O yüzden Türkiye'nin ve milletin bu kadar sorunu varken, bugünkü saray konuşmasına daha fazla çanak tutmayın. Kurultayı derhal toplayın, bize bir süreçten değil, sonuçtan bahsedin. Temmuz veya ağustos ayının içerisinde bir tarih verin, millet de rahatlasın biz de rahatlayalım. Ben Kemal Bey'e ve arkadaşlarına söylüyorum; bir sokağa çıkın, milletle yüzleşin. Dün yaptığınız konuşmaları milletle yapın. Bakalım millet size ne diyecek? Daha fazla bizleri, ülkeyi, milleti, demokrasiyi utandırmayın. Bizler, sizlerin adına utanmaktan yorulduk. Sarayın bu oyununa alet olmayın. Olacağınız kadar oldunuz, artık yeter" ifadelerini kullandı.

'KOLTUK HIRSI YÜZÜNDEN DÜŞÜREN SENSİN'

Başarır, kurultay sürecine ilişkin soru üzerine, "Koskoca CHP Genel Merkezi'nde yapılan bir toplantıda, sözde bir grup toplantısında geldiği hali görün. 'Partiyi mahkeme salonlarına düşünenlerden hesap sormazsam namerdim' dedi. Partiyi mahkeme salonlarına düşüren, partiye iftira atan, kirli algıyı yapan herkes genel merkezde 15 gündür resim veriyor. Sayın Genel Başkan herhalde bu hakareti bana değil kendisine yapıyor. Partiyi mahkeme salonlarına düşenlere teşekkür ettiniz. Biz düşürmedik, koltuk hırsı yüzünden düşüren sensin. 'Görüntüler var, pavyon görüntüleri, para' diyorsun. Şerefli bir siyasetçi çıkartır banka dekontunu koyar. Tapu varsa delegenin tapu aldığını ortaya koyar. 'Namert' kelimesini kullanıyorsa, pavyonda bir para alma görüntüsü varsa onu koyar. Ben bilemiyorum, benim öyle bir alışkanlığım yok. Ortada bir para alışverişi de pavyon da olmadığına göre ona pavyondan bu bilgiyi kim vermişse onunla konuşacak. Kurultay ile ilgili delegelerimiz imzalarını verdi. Yarın Parti Meclisi toplanacak, PM de kurultay yönünde karar alacaktır. O zaman ne yapacak merak ediyorum. Arkadaşlarımızın bu yönde bir karar alacağına, almak isteyeceğine güveniyorum. Ben onların iradesi adına konuşamam. Orada 57 ya da 58 arkadaşımız var. Ben de o dönem PM üyesiydim, grup başkan vekilliğinden dolayı istifa ettim. Ben onların bu ülke için, partimiz için, 86 milyonun geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Parti büyüklerimiz var, yıllarını bu partiye veren insanlar var. Onların ferasetine, onların parti geçmişine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı