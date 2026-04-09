CHP'li Başarır: Savcı ve hakimler muhalefete soruşturmada birbiriyle yarışıyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınması ile ilgili, "Bugün güne utanç verici soruşturmalar ve gözaltılar ile başladık. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, saçma sapan iddialar ve uydurma bir soruşturmayla Ankara'dan alınıp İzmir'e götürülüyor. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin, Meclis'te ana muhalefet partisinin Ankara'nın İl Başkanı gözaltına alınıyor. Ben buradan savcı ve hakimlere soruyorum; davetiye ile çağırmıyor musunuz? Ama maalesef ki benim güzel ülkemde yargı iktidarın talimatı ile muhalefeti kuşatmış durumda; muhalefeti çalışamaz hale getirmeye çalışmak durumundadır. Utanç verici bir soruşturma bu. Ankara İl Başkanımızın yeri belli, ili belli, ikametgahı belli, İzmir'e götürüyorsun. Ne hakla? ve artık savcı ve hakimler birbirleriyle yarışıyor, muhalefete soruşturma gözaltı yarışında birbiriyle yarışıyor. 'Kaç kişiyi alırsak beyefendi bizi de bakan yapar mı?' Olacak şeyler değil. Bir hukuk devletinde yaşanacak olaylar değil bunlar" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ İRADE GASPIDIR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de gözaltına alındığını hatırlatan Başarır, "Siyaset kurumu bir darbeyle karşı karşıya ve bu 86 milyonu ilgilendiriyor, bize oy veren-vermeyen seçmenleri de ilgilendiriyor. Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. Bunlar hiçbir somut delil olmadan yapılıyor. Bu ülkeye umut veremeyen iktidar bizleri susturacağını düşünüyor. Hayır, teslim olmayacağız; bu ülkeyi, bu iktidarı teslim etmeyeceğiz. Bursa'yı uzun süreden beri AKP yönetiyordu, kazandık. 9 yıl öncesinin soruşturmasıyla belediye başkanımızı tutukladılar ve bugün seçim yapılıyor. Belediye binasına meclis üyeleri, milletvekilleri sokulmuyor. Bursa'da şu anda bir darbe var. Seçilmiş meclis üyeleri, o ilin milletvekilleri belediye binasına sokulmuyor, polis ablukaya almış. Neyin seçimini yapıyorsunuz? Eğer bir hırsız arıyorsanız Mustafa Bozbey değil, milli irade hırsızları şu anda Bursa Büyükşehir Belediye binasında. Hırsızlar orada. Kapalı alanda milletvekillerine gaz sıkılıyor. İşte ülkenin hali budur. Eğer yargı ahlakını yitirirse günün birinde en büyük zararı iktidar görür. Eğer yargıyı böyle kullanırsanız, kötü emellerinizle koltuğunuzu sağlamlaştırmak, insanları korkutmak, muhalefeti sindirmek için yarınlarda en büyük hesabı siz verirsiniz. Bursa'da, İzmir'de ve İstanbul'da yaşananlar milli irade gaspıdır. Bu suçun tanımı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçudur. 2010-2014 arası bu işi yapan savcı, hakimler bu suçtan yargılandı, binlerce yıl ceza aldı. Herkes aklını başına alsın. Varsa bir suç, varsa bir eylem, somut delil gerekeni yapsın. Yoksa bu milletten, demokrasiden, muhalefetten elini çeksin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı