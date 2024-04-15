CHP'li Başarır: Dosyayı okuyun, delillere bakın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza soruşturması kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin, "Yargıçlara şunu söylüyorum, dosyayı okuyun, delillere bakın. Eğer ki belediye başkanımın sorumluluğu varsa, biz zaten burada olmayız." dedi.

Başarır, Antalya Adliyesi önünde CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, bazı CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla basın açıklaması yaptı.

Kentte yaşanan teleferik kazasında kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatan Başarır, Kocagöz'ün haksız bir şekilde tutuklandığını öne sürdü.

Kepez'de 30 yıl sonra yüzde 50 ile CHP'nin belediye başkanlığını aldığını belirten Başarır, mahkeme kararının halkın iradesine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Kocagöz'ün yerinin cezaevi değil belediye olduğunu dile getiren Başarır, şunları söyledi:

"Bu şekilde bizleri, partimizi, belediyemizi kimse yıldıramaz. CHP grubu olarak Genel Başkan'ımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, örgütümüz, Kepez ve Antalya halkı gerekirse belediyenin, adliyenin önünde günlerce nöbet tutarız. Alnımızın akıyla kazandığımız belediyeyi hukuksuz bir kararla kimselere teslim etmeyiz. Değerli yargıçlara şunu söylüyorum, dosyayı okuyun, delillere bakın. Eğer ki belediye başkanımın sorumluluğu varsa, biz zaten burada olmayız. Ama benim belediye başkanım, istifa ettikten sonra o tesiste üç kez bakım yapılmış, kendisinin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Gelin vicdanınızın sesini dinleyin, Kepez halkının oylarına, iradesine saygı gösterin, derhal Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verin."

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Adliye önünde toplanan partililer de Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır ve beraberindeki heyet, açıklamanın ardından Kocagöz'ü ziyaret etmek için cezaevine gitti.