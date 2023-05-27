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CHP'li Başarır, Bakan Nebati'ye tartışma çağrısı yaptı

Politika Haberleri

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'den Mersin milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tartışma çağrısında bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'den Mersin milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Gelin, karşılıklı tartışalım. Mersin'i tartışalım, ekonomiyi tartışalım, yoksulluğu tartışalım, gençleri tartışalım. Neyi doğru neyi yanlış yapmışsın tartışalım. Bakalım ortaya koyduğunuz eserleri, ülkenin durumunu siz anlatın ben anlatayım; Mersin ve Türkiye karar versin. Hemen bugün, tweet atarak değil konuşarak-tartışarak. Demişsin ya 'tartışma üslubu', haydi Nebati cesaretin varsa hemen, 3 saat içinde istediğin yere geleceğim. Ankara, Mersin ya da Şanlıurfa. Buyurun" diye seslendi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyada kendisine yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi. Nebati'nin paylaşımlarına çektiği video ile yanıt veren Başarır, şunları söyledi:

"Tartışma adabı, birlikte tartışarak konuşmaktan bahsetmişsiniz. Çok güzel ama genel başkanınız böyle bir durumu asla kabul etmedi, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmadı. Ama siz tartışma adabı dediğinize göre demek ki böyle bir cesaretiniz var. Bakın ben şu anda sandık güvenliği için memleketiniz Şanlıurfa'ya gidiyorum ama hemen dönebilirim; Mersin'e gelebilirim, Ankara'ya gelebilirim ya da siz Şanlıurfa'ya gelebilirsiniz.

Gelin, karşılıklı tartışalım. Mersin'i tartışalım, ekonomiyi tartışalım, yoksulluğu tartışalım, gençleri tartışalım. Neyi doğru neyi yanlış yapmışsın tartışalım. Bakalım ortaya koyduğunuz eserleri, ülkenin durumunu siz anlatın ben anlatayım; Mersin ve Türkiye karar versin. Hemen bugün, tweet atarak değil konuşarak-tartışarak. Demişsin ya 'tartışma üslubu', haydi Nebati cesaretin varsa hemen, 3 saat içinde istediğin yere geleceğim. İstediğin yere, Ankara, Mersin ya da Şanlıurfa. Buyurun."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Nureddin Nebati Milletvekili Mersin Politika Haberler

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