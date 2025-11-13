Haberler

CHP'li Başarır: 'Asrın Yolsuzluğu' İddianamesi, Asrın Hukuksuzluğunu Ortaya Koyuyor

CHP'li Başarır: 'Asrın Yolsuzluğu' İddianamesi, Asrın Hukuksuzluğunu Ortaya Koyuyor
Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin içeriğini eleştirerek, somut deliller olmadığını belirtti. Başarır, 238 gün boyunca sunulan iddiaların sadece dedikodu mahiyetinde olduğunu vurgulayarak, partilerine yönelik darbe girişimlerine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ile ilgili, "'Asrın yolsuzluğu' denildi; ancak asrın hukuksuzluğu ortaya çıktı. İlk gün iddianameyi alıp bilgisayara yükledim ve 238 gündür havuz medyasının, AKP'li siyasetçiler ile ona yakın hukukçuların paylaştığı iddialara baktım. İddianame sadece bu iddialardan mı oluşuyor, yoksa yeni bir durum var mı diye baktım; ancak gördüm ki yeni hiçbir şey yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, "11 Kasım'da utanç verici bir iddianame kamuoyu ile paylaşıldı. 'Asrın yolsuzluğu' denildi; ancak asrın hukuksuzluğu ortaya çıktı. İlk gün iddianameyi alıp bilgisayara yükledim ve 238 gündür havuz medyasının, AKP'li siyasetçiler ile ona yakın hukukçuların paylaştığı iddialara baktım. İddianame sadece bu iddialardan mı oluşuyor, yoksa yeni bir durum var mı diye baktım ancak gördüm ki yeni hiçbir şey yok. 238 gün boyunca dedikodu mahiyetindeki tüm iddialar 4 bin sayfalık iddianamede yer bulmuş. Sabah erken saatlerde yurttaşlarımız, gazeteciler bizleri aradı. 'Vahim bir durum var mı' diye sordu. Dedim ki, en vahim durum, Akın Gürlek'in dosyadaki durumu. Çünkü Gürlek hukuku, adaleti ayaklar altına almış. AK Parti'nin 29 MYK üyesi var, Akın Gürlek 30'uncusu gibi davranıyor. 75 MKYK üyesi var Akın Gürlek, 76'ncı gibi davranıyor. 272 AKP milletvekili var, 273'üncü kişi gibi davranıyor. İddianamedeki notlara bakıyorum; '560 milyarlık bir yolsuzluk' dediler. Sonra bunu 160 milyar liraya düşürdüler. Peki, 'Asrın yolsuzluğu' dediğin dosyaya bu para ile ilgili bir delil koyabildin mi? Banka hesaplarında öyle bir para ya da İmamoğlu hesabına tek bir kuruş geçmiş mi? Teknik fiziki takip var mı, MASAK raporlarında, 'Bu adam şu müteahhitten tek bir kuruş almış' gibi bir beyan var mı? Hayır yok. Yani sen başladığın yerdesin. Buradan sesleniyorum; önce 560 milyar sonrasında ise 160 milyar lira olarak iddia ettiğin parayla ilgili delilleri ortaya koymalısın. Buradan davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyorum; bu iddianameyi iptal et ve savcıdan açıklama iste. Böyle iddianame, böyle soruşturma olmaz" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE DARBE YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ'

Başarır, kürsüye koyduğu klasörleri göstererek, "Dosyalar burada, 1'inci klasör, 'Olabilir' bomboş. 2'nci klasörü açalım, 'Bildiğim kadarıyla.' 3'üncüsü, 'Duydum.' 4'üncüsü, 'Hatırladığım kadarıyla.' 5'incisi, 'Öğrendiğim kadarıyla.' Bunlarla mı Türkiye'nin birinci partisini kapatacaksın. Haddini bileceksin, milyonlar bu partinin arkasında, milyonların umudu CHP'ye darbe yapılmasına asla izin vermeyiz. Bu bir iddianame değildir, bu bir muhtıradır. O yüzden tüm milleti; partimize, irademize, demokrasiye, oy verdiğiniz sandığa sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sahte delillerle, yalancı tanıklarla, gizli tanıklarla cezaevine atılıp orada ölmekle tehdit edilip ifadesi değiştirilen insanların beyanlarıyla bu ülkenin cumhurbaşkanı adayını cezaevine atıp partisini kapatamazsınız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
