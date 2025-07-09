CHP'li Aykut Kaya: Mehmet Murat Çalık'ın Tahliyesi İnsanlık Meselesi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3,5 aydır cezaevinde bulunan Çalık'ın, geçmişte lösemi ve lenf kanseri gibi çok ağır hastalıklarla mücadele ettiğini anlattı.

Çalık'ın, cezaevinde 20 kilogram kaybettiğini ifade eden Kaya, "Cezaevi koşulları bu hastalıkların nüksetmesine neden olmaktadır. Başkanımızın avukatları sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinde bulundular. Cezaevi yönetimi de kendisini İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık Kurulunun tetkikleri sonucunda hazırlanan rapora göre, Başkanımızın yüksek risk seviyesinde lösemi hastası olduğu tespit edildi ve cezaevi koşullarının mevcut durumu için uygun olmadığı belirtildi. Rapor da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık'ın rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, Çalık'ın tutuksuz yargılanmasının bir insanlık meselesi olduğunu belirtti.