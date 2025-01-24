CHP'li Atalar'dan Kartalkaya Kayak Merkezi Yangınına İlişkin İhmal İddiaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin, "Bu facia, ihmallerin ve çıkar çatışmalarının gölgesinde yaşandı. Sorumluluk alması gerekenler ise hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor." dedi.

Atalar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Kültür ve Turizm Bakanlığının ihmali olduğunu öne sürdü.

Gülşah Deniz Atalar, "1982 yılında kış temalı olarak Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan edilen bir alanda, turistik tesiste meydana gelen bu yangında Bakanlığın sorumluluğu olmaması mümkün mü?" diye konuştu.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun, belgelendirme başvurusunda bulunan işletmelerin denetimi ve sınıflandırılmasında yetkiyi Bakanlığa verdiğini söyleyen Atalar, "Denetimler, Bakanlık kontrolörleri ve müfettişlerince gerçekleştirilir. Denetim elemanları, yıllık programlar doğrultusunda turizm işletmelerini rutin olarak denetler, insan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliği sağlanmasına, misafirin haklarının korunmasına yönelik tedbirler de incelenir." ifadelerini kullandı.

"Bu facia, ihmallerin ve çıkar çatışmalarının gölgesinde yaşandı. Sorumluluk alması gerekenler ise hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Atalar, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.