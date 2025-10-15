CHP'li Ali Karaoba: Uşak'ın Su Sorunu için Gökkaya Barajı Şart

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ta yapılması planlanan Gökkaya Barajı'nın yatırım programına alınarak tamamlanması ve böylece şehrin su sorununun çözülmesi talebinde bulundu.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yaz çok ciddi şekilde su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Su sorununun iklim değişikliği, yağış azlığı gibi nedenlere dayandığını aktaran Karaoba, Uşak'ta su sıkıntısı yaşanmasının en önemli nedeninin planlama hatası olduğunu söyledi.

Uşak'taki bütün barajları gezdiğini ifade eden Karaoba, "Uşak Belediyesi bu yıl yaklaşık 8 milyon metreküp kullanmasına rağmen kentte ciddi su sıkıntısı yaşandı. Bu su sıkıntılarının sebebine bakıldığında yapılan isale hattının, giren suyla çıkan su arasında ortalama yüzde 40 fark var." dedi.

Ali Karaoba, Gökkaya Barajı'nın yatırım programına alınarak tamamlanması ve bu sayede Uşak'ın su sorunun çözülmesini istedi.

Türkiye'nin siyanürle altın çıkarma konusunda gelişmiş ülkeler arasında olduğunu dile getiren Karaoba, özellikle İnay ilçesi başta olmak üzere Kışla köylerindeki suların siyanür, arsenik gibi değerlerinin, tarafsız ve bağımsız kurumlar tarafından ölçülmesini talep etti.