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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 25 bin liraya oldu CHP'li vekil bakanlığa çağrı yaptı

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarındaki yüksekliği eleştirerek Ulaştırma Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Sarıkamış'taki tren istasyonunda köylülerle birlikte açıklama yapan Alp, gidiş-geliş bilet fiyatlarının 25 bin liraya çıktığını belirterek fiyatların bölge halkının da alabileceği bir seviyeye çekilmesini istedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarındaki yükselişle ilgili yaptığı açıklamada Kars'taki öğrencilerin ve emeklilerin doğu seferinden mahrum kaldıklarını söyleyerek Ulaştırma Bakanlığı'na seslendi.

"ERZURUM İLE KARS ULAŞIMI KESİLDİ"

Alp, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karaurgan Durağı'nda köylülerle beraber açıklama yaparak "Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının muhakkak eskisi gibi ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini, Karaurgan için de biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte çok iyi giden uygulamanın Kars'ı kalkındırdığını ancak fiyatların yükselmesiyle bozulmaya başlandığını söyleyen Alp, sözlerine şöyle devam etti:

"Karaurgan halkının tren ulaşımı maalesef kesilmiş durumda. Çünkü artık eskisi gibi içerden bilet alamıyorlar ancak internet yoluyla bilet alabiliyorlar. Burada çok ciddi bir internet sorunu var. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın internete erişimi çok zor. İnternete erişebilenlerin de kartla ödeme imkanı yok. Bu yüzden trenlerden bilet alamıyorlar ve Erzurum- Kars ile ulaşımı kesilmiş durumda.

"BİLETLERİN TREN İÇİNDEN ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sadece Karaurgan halkının değil, bütün Kars'ın ortak bir sorunu var. O da Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının maalesef Avrupa ile kıyaslanır bir hale gelmiş olması.

İnsanlar Doğu Ekspresi ile Kars'a gelmeye başladı. Kars kalkınmaya başladı, turizmi artmaya başladı, esnafımız satış yapmaya başladı. Fakat Ulaştırma Bakanlığı çok iyi giden bu uygulamayı da maalesef bozdu. Çünkü gidiş-geliş bilet fiyatları 25 bin liraya ulaştı. Artık ne öğrencilerimiz ne yaşlılarımız ne emeklilerimiz Doğu seferinden mahrum kaldılar. Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının muhakkak eskisi gibi ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini, Karaurgan için de biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Politika

Doğu Ekspresi Ulaşım Turizm Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Can Dersimli:

Binin otobüse hem yerli hem de milli,

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Güray Dilli :

Yakında Batı Karadeniz'de seyreden tren için de uygulanırsa şaşmam. Hem talep var , hem de akaryakıt fiyatları ,personel giderleri, vs zamlandı , derler

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