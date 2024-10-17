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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Sema Silkin Ün ile Kadın Hakları Üzerine Görüşme Yapti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Sema Silkin Ün ile Kadın Hakları Üzerine Görüşme Yapti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü TBMM'deki odasında ziyaret ederek kadın hakları ve şiddete karşı mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü TBMM'deki odasında ziyaret etti. Ziyarette, kadın hakları ve şiddete karşı yürütülen mücadele üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında ziyaret etti. Ziyarette, kadın hakları ve şiddete karşı mücadele konuları üzerinden istişare yapıldı. Türkiye'de kadınların maruz kaldığı şiddet sorununa karşı yürütülen projeler ve kampanyalar üzerinde duruldu. Sema Silkin Ün, özellikle kadınlar ve suça yönelen gençlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar hakkında Genel Başkan Kaya'ya bilgi verdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Milletvekili Sema Silkin Ün, "İki kadın milletvekili olarak kadınlarımızın, kızlarımızın ve gençlerimizin yaşadığı sorunların çözümüyle ilgili çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Birlikte daha güçlü adımlar atabiliriz. Kadınların yaşadığı sorunları en iyi kadınlar anlar. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Birlikte yapılacak çalışmalarla kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Toplumun huzuru, şiddet olaylarının son bulması için yapmamız gereken çalışmalar var" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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