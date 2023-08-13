CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den Ezgi Zerkin açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen ve olay yerinden kaçan katili hala bulunamayan Ezgi Zerkin'in ölümünün birinci yıl dönümünde, 'Bu olay kadınların canının kolluk ve yargı önünde ne kadar değersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. 6284 sayılı kanun gerektiği gibi uygulanmış olsaydı Ezgi Zerkin öldürülmeyecekti. Koruma kararı gerektiği gibi uygulanmış olsaydı Ezgi Zerkin öldürülmeyecekti. Barışçıl gösterileri engellemek, tweet atanları cezalandırmak için derhal harekete geçen güvenlik güçleri eğer gerçek görevini yapmış olsaydı fail bir yıl boyunca kaçamayacaktı. Buradan Aile Bakanı'na görevini hatırlatıyorum. Faillerin tarafını tutmaya ve kadın cinayetleriyle ilgili sessizliğe son verin' açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen ve olay yerinden kaçan katili hala bulunamayan Ezgi Zerkin'in ölümünün birinci yıl dönümünde, "Bu olay kadınların canının kolluk ve yargı önünde ne kadar değersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. 6284 sayılı kanun gerektiği gibi uygulanmış olsaydı Ezgi Zerkin öldürülmeyecekti. Koruma kararı gerektiği gibi uygulanmış olsaydı Ezgi Zerkin öldürülmeyecekti. Barışçıl gösterileri engellemek, tweet atanları cezalandırmak için derhal harekete geçen güvenlik güçleri eğer gerçek görevini yapmış olsaydı fail bir yıl boyunca kaçamayacaktı. Buradan Aile Bakanı'na görevini hatırlatıyorum. Faillerin tarafını tutmaya ve kadın cinayetleriyle ilgili sessizliğe son verin" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen ve olay yerinden kaçan katili halen bulunamayan Ezgi Zerkin'in ölümünün birinci yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Ezgi Zerkin, 7 yıl boyunca eşi Deniz Özarslan tarafından şiddet görüyor ve tehdit ediliyordu. Ezgi Zerkin defalarca hukuk yollarına başvurdu, koruma kararı aldırdı. Koruma kararı olmasına rağmen 29 Temmuz 2022 tarihinde İzmir'deki işyerinde silahla başından vuruldu, 12 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti ve olay yerinden kaçan katil aradan bir yıl geçmesine rağmen halen bulunmadı.

"TWEET ATANLARI CEZALANDIRMAK İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇEN GÜVENLİK GÜÇLERİ EĞER GERÇEK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLSAYDI FAİL BİR YIL BOYUNCA KAÇAMAYACAKTI"

Bu olay kadınların canının kolluk ve yargı önünde ne kadar değersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. 6284 sayılı kanun gerektiği gibi uygulanmış olsaydı Ezgi Zerkin öldürülmeyecekti. Koruma kararı gerektiği gibi uygulanmış olsaydı Ezgi Zerkin öldürülmeyecekti. Barışçıl gösterileri engellemek, tweet atanları cezalandırmak için derhal harekete geçen güvenlik güçleri eğer gerçek görevini yapmış olsaydı fail bir yıl boyunca kaçamayacaktı.

"FAİLLERİN TARAFINI TUTMAYA VE KADIN CİNAYETLERİYLE İLGİLİ SESSİZLİĞE SON VERİN"

Buradan Aile Bakanı'na görevini hatırlatıyorum. Faillerin tarafını tutmaya ve kadın cinayetleriyle ilgili sessizliğe son verin. 6284 sayılı kanun, yasama organının iradesini yansıtır ve siz bunu uygulamakla yükümlüsünüz. Her gün göz göre göre kadınlar öldürülüyor, milyonlarca kadın ülkemizde kendini güvende hissetmiyor. Erkekler tarafından tehdit edilen kadınlar, kolluğa ve yargıya başvurduğunda sonuç alamıyor. Kurumlar arasında koordinasyon zayıf olduğu için tedbirler kağıt üzerinde kalıyor. Ezgi Zerkin'in katili derhal bulunsun, 6284 sayılı kanun uygulansın."