CHP İzmir İl Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı

CHP İzmir İl Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı
Güncelleme:
CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde oy verme işlemine geçildi. Kongrede divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçilirken, Çağatay Güç tek aday olarak gösterildi. Güç, kürsüde konuşma yaptıktan sonra fenalaştı ama daha sonra kendine geldi.

CHP İzmir İl Kongresi'nde oy verme işlemine geçildi.

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, olağanüstü koşullarda olağan bir il kongresi yaptıklarını söyledi.

Kongreyi birlik ve beraberlik içinde sürdürmek istediklerini belirten Emir, kırgınlığın ve dışlanmanın yaşanmadığı, demokratik şekilde kongrenin tamamlanmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Kongredeki seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da bir konuşma yaptı.

Kongre divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini açıkladı.

Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi.

Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
