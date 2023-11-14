CHP İstanbul İl Başkanı Roman toplum temsilcileriyle bir araya geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kent Yoksulluğu Buluşmaları" kapsamında Roman toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Roman yurttaşların sorunlarını dinleyen Çelik, "Toplantıda konuşulan her konuyu teker teker en ince ayrıntısına kadar not aldım. Bunları bir rapora dönüştüreceğiz. Burada konuşulanların çözümüne yönelik çok güçlü girişimlerde bulunacağımızın altını çizmek istiyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de bulunan il binasında düzenlediği ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İl Yönetimi'nden Sinan Karaca Öztürk'ün katıldığı "Kent Yoksulluğu Buluşmaları"nın ilk konukları Roman toplum temsilcileri oldu. Buluşmada Roman toplum temsilcileri, ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarını dile getirirken, Çelik de İstanbul İl Örgütü olarak çözüm noktasında neler yapılabileceğini paylaştı.

Toplantıda Roman yurttaşların sorunlarını dinleyen Çelik, şunları söyledi:

"TOPLANTI RAPORA DÖNÜŞTÜRÜLECEK: Burada yapılan tüm konuşmalarda neredeyse bir örgütlü temsiliyet var. Çok çeşitli federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız konuşmaları yaptılar. Roman yurttaşlarımızın bu şekilde örgütlü olması, Roman toplumunun geleceği açısından çok önemli. Kendi yöresinin derneklerinden çıkmış bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum, gerçekten çok önemli ve büyük bir iş yapıyorsunuz. Bu anlamıyla hepinizi canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum. Bu toplantıda konuşulan her konuyu teker teker en ince ayrıntısına kadar not aldım. Bunları teknik bir ekiple bir rapora dönüştüreceğiz. Buradaki notların tamamıyla ilgili bir süreç yürüteceğimizin, bunu bir raporlaştırarak, burada konuşulanların çözümüne yönelik çok güçlü girişimlerde bulunacağımızın altını çizmek istiyorum.

İSTANBUL'DA MİLLETVEKİLLİĞİ TEMSİLİYETİ KONUSUNDA MÜCADELE VERECEĞİM: Bunu bir başlangıç olarak kabul etmenizi arzu ediyorum. Roman yurttaşlarımızın en fazla yaşadığı ilçelerde mutlaka meclis üyesi temsiliyetiyle ilgili bir mücadeleyi, bu yerel seçimde ve sonrasındaki genel seçimlerde vereceğiz. Daha önce bir milletvekilimiz vardı. Adaylarımız vardı. İstanbul, Roman vatandaşların çok yoğun yaşadığı bir bölge. İstanbul'da milletvekilliği temsiliyeti konusunda da bir mücadele vereceğimi ifade etmek istiyorum.

ROMAN MÜZİSYENLERİN SORUNLARI NI BİLEN BİRİYİM : Genellikle Roman vatandaşlarımız müzisyenlik yapıyorlar. Toplumun kültürel olarak zaman geçtikçe değişmesinden kaynaklı bazı sanatçıların, müzisyenlerin çok büyük sıkıntı çektiğini bilen ve bunu yaşayan birisiyim, gören birisiyim. Dolayısıyla sorunlar noktasında büyükşehir belediye başkanımızla ve ilgili daire başkanlıklarımızla konuşacağız.

UYUŞTURUCU, SADECE ROMAN YURTTAŞLARIMIZIN DEĞİL, İSTANBUL'UN KANAYAN YARASI: Uyuşturucu sadece Roman yurttaşlarımızın değil, İstanbul'un gerçekten kanayan yarası, çok derin bir kriz. Üzerinde çok yoğun çalışmalar yapılması gereken bir kriz. Ne yazık ki merkezi yönetim tarafından da ihmal edilmiş bir problem. Ben ailelerin nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını, çok iyi biliyorum. Uyuşturucu meselesinden kaynaklı o evlere nasıl ateş düştüğünü bilen ve gözlemleyen birisiyim. Bu konuyla ilgili İstanbul ölçeğinde, bir süreci en kısa zamanda organize etmeye gayret göstereceğiz.

BİZİM DERDİMİZ BU KENTTE BU ÜLKEDE YOKSULLLUĞU BİTİRMEK: Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde, yani 2019'dan bugüne kadar sosyal yardımların sayısı kat kat arttırıldı. Bunları arttırmaya devam edeceğiz. Ancak asıl konuşulması gereken mesele şudur: Vatandaşın iş sorununu çözerek onun sosyal yardıma muhtaç hale gelmesini engellememiz lazım. Vatandaşın ekonomik olarak yoksulluk sorununu çözerek, insanların kent yoksulluğu yaşamamasını sağlamak lazım. Biz o sosyal yardımları mutlaka artırarak devam edeceğiz. Ama şunu da bilin. Bizim derdimiz, bu kentte, bu ülkede yoksulluğu bitirmek, bunun mücadelesinde her zaman vermeye devam edeceğiz.

KAĞIT TOPLAYICISI VE ÇİÇEKÇİLERE YÖNELİK ÇOK CİDDİ BASKI OLDUĞUNU BİLİYORUM: Bu kağıt toplama meselesine çok vakıfım. Az önce değerli başkanımız Bahçelievler'de çiçekçilere yapılan uygulamadan bahsetti. 30 yılı aşkın bir süredir Bahçelievler'de yaşıyorum. Şu anda çok detaylarına girmek istemiyorum ama sadece çiçekçilere karşı değil, başka gruplara karşı da çok ciddi bir baskı olduğunu biliyorum. Orada kendisini ne yazık ki bütün kurumların üzerinde bir yönetim anlayışı var. 6 yıl Bahçelievler'de ilçe başkanlığı yaptım. O süreçlere tanıklık yapmış birisiyim. Bahçelievler'deki mücadelenize ilçe başkanımızın destek olmasını sağlayacağız."