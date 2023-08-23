CHP İpsala İlçe Başkanlığına Mıstık Ak seçildi
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CHP İpsala İlçe Başkanlığı'na Mıstık Ak seçildi. Kongreye CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş ve partililer katıldı. Çalışma raporlarının okunmasının ardından tek liste ile yapılan seçimde başkanlığa Ak seçildi.
CHP İpsala İlçe Başkanlığına Mıstık Ak seçildi.
İpsala Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongreye CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş ve partililer katıldı.
Çalışma raporlarının okunmasının ardından tek liste ile yapılan seçimde başkanlığa Ak seçildi.
CHP İpsala İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri ise Aslı Aldemir, Melek Berber, Hüseyin Bülbül, Ali Çalışkan, İlker Çolak, Mustafa Dura, İsmail Filiz, İsmail Göksu, Fulya Gürsu, Orçun Oğuz, Ahmet Türenli ve Uğur Soydan'dan oluştu.
TPD Edirne Temsilcisi Mehmet Utku Tohumcu oldu
Türk Psikologlar Derneği (TPD) Edirne Temsilciliğine Uzman Psikolog Mehmet Utku Tohumcu seçildi.
Tohumcu, ofisinde düzenlediği toplantıda, dernek bünyesindeki yeni yapılanma modeli ile temsilci olarak seçildiğini belirtti.
TPD'nin doğal afetlerin ardından vatandaşlara psikososyal destek verdiğini anlatan Tohumcu, toplum sağlığını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Psikologlar olarak meslek yasası çıkarılması konusunda çalışma yürüttüklerini dile getiren Tohumcu, meslektaşlarının sorunlarıyla da ilgileneceklerini kaydetti.