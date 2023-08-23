CHP İpsala İlçe Başkanlığına Mıstık Ak seçildi

CHP İpsala İlçe Başkanlığı'na Mıstık Ak seçildi. Kongreye CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş ve partililer katıldı. Çalışma raporlarının okunmasının ardından tek liste ile yapılan seçimde başkanlığa Ak seçildi.